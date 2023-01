Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 21^ giornata in Inghilterra

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SI PARTE CON LIVERPOOL CHELSEA!

I risultati di Premier League che ci accompagnano nella 21^ giornata non possono iniziare meglio: alle ore 13:30 di sabato 21 gennaio infatti la prima partita del weekend è Liverpool Chelsea. Un big match tra due corazzate in crisi: appaiate a 28 punti, al momento lontane dalla possibilità anche solo di andare in Europa, una demolita dal Brighton di Roberto De Zerbi (che sogna invece addirittura la Champions League) e l’altra battuta dal Fulham nell’ultimo turno, Graham Potter in cerca di identità nonostante un calciomercato faraonico e Jurgen Klopp che pare stia attraversando la classica crisi del settimo anno.

Da vedere, tutta da vedere; la capolista Arsenal, reduce dalla vittoria esterna sul Tottenham, ha allungato sul Manchester City ma non giocherà questo fine settimana perché i risultati di Premier League registrano il rinvio della super sfida contro il Manchester United; proprio i Red Devils hanno fatto loro un favore ribaltando il derby contro i Citizens, che oggi contro il Wolverhampton non possono sbagliare se vogliono tenere aperta la lotta. Il Manchester United resta la squadra più in forma di tutte ma occhio al Newcastle, che è terzo in classifica e può davvero tornare in Champions League, il che secondo le indiscrezioni significherebbe avere in prestito Cristiano Ronaldo per la campagna internazionale.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Valutiamo adesso altri temi caldi che riguardano i risultati di Premier League: abbiamo parlato del Brighton e di come Roberto De Zerbi stia riuscendo a mantenere la sua squadra in alta classifica, al sesto posto c’è il sorprendente Fulham (neopromosso) che al netto della sfortunata sconfitta del St. James’ Park continua a fare bene e può realmente sognare l’Europa, lo stesso si può agevolmente dire del Brentford che entra nella 21^ giornata davanti a Liverpool e Chelsea, il che al netto della crisi di queste due è tutto dire.

In coda, nella classifica di Premier League, sono in tre: stupisce negativamente trovarci West Ham e Everton che oggi si affrontano in una sfida diretta caldissima e importantissima, poi rimane anche il Southampton che ospita l’Aston Villa e vuole sfruttare il turno casalingo. Rischia ancora tanto il Leeds, e così il Leicester: per entrambe impegni casalinghi contro le sorprese Brentford e Brighton, attenzione dunque perché in questi risultati di Premier League potrebbero arrivare altri punti persi e le cose si metterebbero ancora peggio di adesso…

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 21^ GIORNATA

SABATO 21 GENNAIO

ore 13:30 Liverpool Chelsea

ore 16:00 Bournemouth Nottingham Forest

ore 16:00 Leicester Brighton

ore 16:00 Southampton Aston Villa

ore 16:00 West Ham Everton

ore 18:30 Crystal Palace Newcastle

DOMENICA 22 GENNAIO

ore 15:00 Leeds Brentford

ore 15:00 Manchester City Wolverhampton

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 47

Manchester City 39

Newcastle, Manchester United 38

Tottenham 33

Fulham 31

Brighton 30

Brentford 29

Liverpool, Chelsea 28

Aston Villa 25

Crystal Palace 22

Nottingham Forest 20

Leeds, Leicester, Wolverhampton 17

Bournemouth 16

West Ham, Everton, Southampton 15

