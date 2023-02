Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 25^ giornata in Inghilterra

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SPICCA TOTTENHAM CHELSEA!

I risultati di Premier League per la 25^ giornata ci consegnano un altro scintillante derby di Londra: Tottenham Chelsea sarà peraltro l’unica partita che si giocherà domenica 26 febbraio, il resto del programma sarà sabato 25 e va subito segnalato che sono rinviate due partite, perché domenica sarà anche il giorno della finale di Carabao Cup (la Coppa di Lega) tra Newcastle e Manchester United. Dunque Eddie Howe e Erik ten Hag dovranno aspettare per capire se le loro possibilità di agganciarsi al treno del titolo siano reali; per il resto, si gioca e sarà un grande weekend.

Parlando dei risultati di Premier League bisogna anche dire che le considerazioni sono da farsi tenendo presente che non tutte le squadre hanno giocato un uguale numero di partite: il Manchester City, impegnato a Bournemouth, ha 2 punti di ritardo dall’Arsenal (che gioca a Leicester, e qualcosa rischia) ma i Gunners hanno una gara in meno e così anche rispetto al già citato Manchester United, lo stesso si può dire del Newcastle che, ora quinti a un punto dal Tottenham, virtualmente potrebbe ancora riprendersi il posto virtuale in Champions League.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Come sempre i risultati di Premier League portano grande spettacolo: la corsa al titolo è più viva che mai e ad essa si è certamente iscritto anche il Manchester United, grazie allo straordinario lavoro di ten Hag che in pochi mesi ha rivoluzionato una squadra che sembrava clamorosamente in calo e che invece adesso può davvero sperare di andare a prendersi quel campionato che manca dai tempi di Alex Ferguson, cioè un decennio. L’Arsenal però non molla: i Gunners hanno avuto una flessione e perso in casa la sfida diretta contro il Manchester City.

Poi però la capolista di Premier League si è ripresa e ha vinto sul campo dell’Aston Villa, mantenendo il primo posto solitario e adesso sperando nella nuova fuga. Da valutare poi le due big in crisi, perché il Chelsea contro il Tottenham potrebbe definitivamente affondare e anche il Liverpool non è certo vicino all’Europa, di sicuro non alla Champions League, e poi bisognerà vedere come procederà la stagione dopo il pesante ko di Anfield contro il Real Madrid, un tonfo che potrebbe pesare in termini psicologici.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 25^ GIORNATA

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 16:00 Everton Aston Villa

ore 16:00 Leicester Arsenal

ore 16:00 West Ham Nottingham Forest

ore 18:30 Bournemouth Manchester City

ore 20:45 Crystal Palace Liverpool

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ore 14:30 Tottenham Chelsea

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 54

Manchester City 52

Manchester United 49

Tottenham 42

Newcastle 41

Fulham 38

Brighton, Liverpool, Brentford 35

Chelsea 31

Aston Villa 28

Crystal Palace 26

Nottingham Forest 25

Leicester 24

Wolverhampton 23

Everton, Bournemouth 21

West Ham 20

Leeds 19

Southampton 18











