Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 26^ giornata in Inghilterra

RISULTATI PREMIER LEAGUE: AD ANFIELD ARRIVANO I RED DEVILS

I risultati di Premier League per la 26^ giornata ci offrono subito un match molto interessante di alta classifica. Il Manchester City, impegnato nel testa a testa con l’Arsenal per la conquista del campionato, scenderà in campo alle 13:30 di sabato contro il Newcastle, quinto in classifica ma con ambizioni di Champions League. Traffico intenso alle 16:00: la capolista Arsenal ospita il Bournemouth mentre il Crystal Palace si recherà al Villa Park per cercare di ridurre il gap proprio con l’Aston Villa in uno scontro tra l’undicesima e la dodicesima in classifica. L’avversario del Brighton di De Zerbi è il West Ham, sempre più immischiato nella corsa per non retrocedere.

A proposito di Seagulls, l’ex allenatore Potter ora alla guida del Chelsea dovrà cercare di interrompere contro il Leeds la striscia di sei partite consecutive senza vincere tra Premier e Champions. Chiude il gruppone delle 16:00 il Tottenham di Conte, impegnato nella trasferta di Wolverhampton, uscito sconfitto dalla trasferta infrasettimanale con il Liverpool. Alle 18:30 l’ultima partita del sabato tra il fanalino di coda Southampton e il Leicester di Rodgers. Domenica 5 marzo aprono le danze Nottingham-Everton, ma il big match arriva alle 17:30 quando ad Anfield il Liverpool ospiterà il Manchester United in una delle classiche più amate del calcio inglese. Termineranno il ventiseiesimo turno di campionato Brentford e Fulham.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Premier League hanno consegnato fin qui una classifica molto interessante da cima a fondo. Il successo dell’Arsenal nel turno infrasettimanale contro l’Everton ha permesso ad Arteta di distanziarsi, a parità di partite giocate, di cinque punti dal Manchester City. Insegue il Manchester United a -6 dai rivali cittadini sebbene con una partita da recuperare. Chiude il gruppo Champions League il Tottenham a 45 punti, anche se il Newcastle alle spalle è lontano solo quattro punti e con ben due partite da recuperare. Anche il Liverpool potrebbe rientrare in corsa per la qualificazione nella massima competizione europea: i ragazzi di Klopp sono a -6 dal Tottenham quarto con una partita da recuperare.

Zona retrocessione affollatissima. Sempre più ultimo il Southampton, a 18 punti, con Bournemouth ed Everton a comporre il trittico che ora come ora varrebbe la Championship. C’è da dire però che rossoneri hanno una partita in meno da recuperare. Appena fuori dal vortice negativo il Leeds a 22, con il West Ham a 23 punti con Wolves a pari punti con il Leicester a 24. Anche qui doverosa precisazione: i Lupi hanno una partita in più rispetto.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 25^ GIORNATA

SABATO 4 MARZO

ore 13:30 Manchester City Newcastle

ore 16:00 Arsenal Bournemouth

ore 16:00 Aston Villa Crystal Palace

ore 16:00 Brighton West Ham

ore 16:00 Chelsea Leeds

ore 16:00 Wolves Tottenham

ore 18:30 Southampton Leicester

DOMENICA 5 MARZO

ore 15:00 Nottingham Everton

ore 17:30 Liverpool Manchester United

LUNEDI’ 6 MARZO

ore 21:00 Brentford Fulham

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

1. Arsenal 60 (25)

2. Manchester City 55 (25)

3. Manchester United 49 (24)

4. Tottenham 45 (25)

5. Newcastle 41 (23)

6. Liverpool 39 (24)

7. Fulham 39 (25)

8. Brighton 35 (22)

9. Brentford 35 (23)

10. Chelsea 31 (24)

11. Aston Villa 31 (24)

12. Crystal Palace 27 (24)

13. Nottingham 25 (24)

14. Leicester 24 (24)

15. Wolves 24 (25)

16. West Ham 23 (24)

17. Leeds 22 (24)

18. Everton 21 (25)

19. Bournemouth 21 (24)

20. Southampton 18 (24)













