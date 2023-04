Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 29^ giornata in Inghilterra

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SI PARTE CON MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

I risultati di Premier League per la 29^ giornata ci offrono subito, in partenza nel programma di giornata, il big match con la sfida all’Etihad Stadium tra il Manchester City e il Liverpool. La squadra di Guardiola non può perdere punti nella rincorsa all’Arsenal, lontano 8 lunghezze ma con una partita disputata in più, con i Gunners che scenderanno invece in campo alle ore 16 affrontando il Leeds, che cerca sempre un posto al sole nella corsa salvezza. Per il titolo è sempre invece lotta a due, col Liverpool che proverà ad essere il terzo incomodo per tentare quella che sarebbe una clamorosa rimonta verso la zona Champions.

Per i Reds il quarto posto è lontano 7 lunghezze, col Tottenham che giocherà solo lunedì sera nel posticipo in casa dell’Everton. Tornando alle partite del sabato, da tenere d’occhio il Brighton di De Zerbi che punta la zona Europa League sfidando un’altra rivelazione, il Brentford che resta appaiato proprio ai Seagulls e al Liverpool a quota 42 punti. Alle 18.30 ultima chiamata in zona Europa anche per il Chelsea, staccato di 4 lunghezze dal settimo posto e chiamato a cercare i 3 punti in casa contro l’Aston Villa.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 29^ GIORNATA

SABATO 1 APRILE

ore 13:30 Manchester City Liverpool

ore 16:00 Arsenal Leeds

ore 16:00 Bournemouth Fulham

ore 16:00 Brighton Brentford

ore 16:00 Crystal Palace Leeds

ore 16:00 Nottingham Wolves

ore 18:30 Chelsea Aston Villa

DOMENICA 2 APRILE

ore 15:00 West Ham Southhampton

ore 17:30 Newcastle Manchester United

LUNEDÌ 3 APRILE

ore 21:00 Everton Tottenham

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

1. Arsenal 69 (28)

2. Manchester City 61 (27)

3. Manchester United 50 (26)

4. Tottenham 49 (28)

5. Newcastle 47 (26)

6. Liverpool 42 (26)

7. Brighton 42 (25)

8. Brentford 42 (27)

9. Fulham 39 (27)

10. Chelsea 38 (27)

11. Aston Villa 38 (27)

12. Crystal Palace 27 (28)

13. Wolves 27 (28)

14. Leeds 26 (27)

15. Everton 26 (28)

16. Nottingham 26 (27)

17. Leicester 25 (27)

18. West Ham 24 (26)

19. Bournemouth 24 (27)

20. Southampton 23 (28)











