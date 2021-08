Risultati Premier League e classifica/ 1a giornata: Arsenal ko, bene Chelsea e United

Si è aperta la Premier League 2021/2022 e torna quindi il consueto appuntamento con il resoconto dei risultati e della classifica del massimo campionato inglese offerto da “Il Sussidiario”. Inutile dire che la prima sorpresa si sia palesata agli occhi dei tifosi e degli appassionati del calcio britannico sin dal match inaugurale tra il neopromosso Brentford e l’Arsenal, che ha clamorosamente visto i Gunners soccombere per due reti a zero al cospetto dei padroni di casa, in gol al 22′ con Canos e al 73′ con Norgaard.

Grande performance, invece, per il Manchester United, sbarazzatosi del Leeds con il punteggio di 5-1. Una vittoria schiacciante, accompagnata dalla tripletta di Bruno Fernandes, sempre più protagonista all’interno dello scacchiere dei Red Devils, e da ben quattro assist del campione del mondo Paul Pogba, il quale ha mandato a bersaglio anche Greenwood e Fred (di Ayling l’unica marcatura ospite, ndr). Successi di misura per il Leicester sul Wolverhampton (1-0, a segno il “solito” Vardy al minuto numero 41) e per il Watford ai danni dell’Aston Villa (esultanze di Dennis, Sarr e Cucho da una parte e di McGinn e Ings dall’altra).

RISULTATI PREMIER LEAGUE, TUTTO FACILE PER CHELSEA E LIVERPOOL

Migrando verso Liverpool, riportiamo la notizia del 3-1 inflitto dall’Everton al Southampton: tre punti conquistati in rimonta, dopo la rete ospite firmata da Armstrong al 22′. Al 47′ è stato Richarlison a realizzare il gol del momentaneo 1-1, mentre per il sorpasso è dovuto intervenire Doucoure al 76′, con Calvert-Lewin che ha chiuso i conti al minuto numero 81. Il Liverpool, dal canto suo, non ha riscontrato particolari difficoltà ad avere la meglio sul Norwich, con un rotondo 3-0 a firma di Jota, Firmino e Salah. Risultato identico per il Chelsea, impegnato a domicilio contro il Crystal Palace: le esultanze sono state di Marcos Alonso, Pulisic e Chalobah (ancora non disponibile Lukaku, ndr).

Trionfo in trasferta e in rimonta, infine, per il Brighton, impostosi sul Burnley per 2-1. Padroni di casa avanti al 2′ con Tarkowski, poi, tra il 73′ e il 78′, Maupay prima e Mac Allister dopo hanno emesso il loro verdetto. Nel pomeriggio di oggi la disputa delle due partite mancanti per chiudere il quadro della prima giornata di Premier League: Newcastle-West Ham alle 15 e Tottenham-Manchester City alle 17.30.

RISULTATI 1^ GIORNATA PREMIER LEAGUE

Norwich-Liverpool (0-3)

Burnley-Brighton (1-2)

Chelsea-Crystal Palace (3-0)

Everton-Southampton (3-1)

Leicester-Wolverhampton (1-0)

Watford-Aston Villa (3-2)

Manchester United-Leeds (5-1)

Brentford-Arsenal (2-0)

Newcastle-West Ham (oggi, 15)

Tottenham-Manchester City (oggi, 17.30)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE DOPO LA 1^ GIORNATA

Manchester Utd 3

Chelsea 3

Liverpool 3

Everton 3

Brentford 3

Watford 3

Brighton 3

Leicester 3

Manchester City* 0

Newcastle* 0

Tottenham* 0

West Ham* 0

Aston Villa 0

Burnley 0

Wolverhampton 0

Southampton 0

Arsenal 0

Crystal Palace 0

Norwich 0

Leeds 0

* una partita in meno



