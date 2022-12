Risultati Premier League e classifica/ Le partite della diciottesima giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: DE ZERBI CONTRO L’ARSENAL!

I risultati Premier League tornano protagonisti ancora una volta, d’altronde è tradizione per il massimo campionato inglese giocare a raffica nel periodo delle festività natalizie, a maggior ragione in questa stagione nella quale c’è stata la lunga pausa per i Mondiali Qatar 2022 e per di più il calendario della Premier League risulta ingolfato pure dal fatto che a settembre c’erano stati i rinvii in occasione del lutto per la morte della regina Elisabetta II e allora adesso c’è da correre davvero.

Basterebbe forse dire che siamo alla diciottesima giornata, ma in realtà nessuna delle venti squadre di Premier League ne ha già giocate diciassette. Un problema non da poco nel sovraffollato calendario del calcio inglese, che comprende anche FA Cup e Coppa di Lega, ma naturalmente non si poteva fare altrimenti. Volendo dare uno sguardo alla classifica della Premier League, possiamo esaltare l’Arsenal che è la capolista solitaria, come ai Gunners non succedeva da troppi anni, con il Manchester City nei panni dell’inseguitrice più credibile.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa succederà tra oggi e domani per quanto riguarda i risultati Premier League, esaminando il programma delle partite per la diciottesima giornata del torneo. Ad esempio oggi, venerdì 30 dicembre 2022, si comincerà con due anticipi serali, che saranno alle ore 20.45 West Ham Brentford e alle ore 21.00 Liverpool Leicester. Il grossi delle partite sarà però domani, sabato 31 dicembre, per un ultimo dell’anno in compagnia dei risultati Premier League fin dalle ore 13.30 grazie a Wolverhampton Manchester United.

Si proseguirà poi con ben quattro partite in contemporanea alle ore 16.00, che saranno Bournemouth Crystal Palace, Fulham Southampton, Manchester City Everton e Newcastle Leeds, infine l’anno solare 2022 si chiuderà con la capolista in campo alle ore 18.30 per Brighton Arsenal. Infine, mancheranno ancora due partite per completare i risultati della diciottesima giornata della Premier League, che si giocheranno evidentemente domenica 1° gennaio 2023, cioè alle ore 15.00 Tottenham Aston Villa e alle ore 17.30 Nottingham Forest Chelsea.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 18^ GIORNATA

Venerdì 30 dicembre

ore 20.45

West Ham Brentford

ore 21.00

Liverpool Leicester

Sabato 31 dicembre

ore 13.30

Wolverhampton Manchester United

ore 16.00

Bournemouth Crystal Palace

Fulham Southampton

Manchester City Everton

Newcastle Leeds

ore 18.30

Brighton Arsenal

Domenica 1° gennaio 2023

ore 15.00

Tottenham Aston Villa

ore 17.30

Nottingham Forest Chelsea

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 40

Manchester City 35

Newcastle 33

Tottenham 30

Manchester United 29

Liverpool 25

Brighton, Chelsea 24

Fulham 22

Brentford 20

Crystal Palace 19

Aston Villa 18

Leicester 17

Bournemouth 16

Leeds 15

Everton, West Ham 14

Nottingham Forest, Wolverhampton 13

Southampton 12

