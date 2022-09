Risultati Premier League e classifica/ Le partite della ottava giornata

I risultati Premier League provano a ritagliarsi uno spazio nel weekend che porterà il Regno Unito verso i solenni funerali di Stato della regina Elisabetta II. Dopo lo stop totale della settima giornata, che doveva essere disputata nello scorso weekend ed è stata rinviata per intero a data da destinarsi, in questi giorni si gioca quella che formalmente è l’ottava giornata, anche se di fatto naturalmente sarà il settimo impegno per le squadre che scenderanno in campo. Tuttavia, è da notare che ben tre partite, fra le quali il big-match Chelsea Liverpool, sono state rinviate, di conseguenza ci sono sei squadre che avranno ben due turni da recuperare.

Diego Costa al Wolverhampton, presentazione con i lupi/ Video “Spaventato a morte”

Un problema non da poco nel sovraffollato calendario del calcio inglese, a maggior ragione in una stagione nella quale anche la Premier League, come tutti gli altri campionati, dovrà osservare una lunga sosta in corrispondenza dei Mondiali Qatar 2022. Volendo dare uno sguardo alla classifica della Premier League, possiamo invece ricordare che dopo la sesta giornata (l’ultima disputata regolarmente prima della morte della regina) avevamo al comando l’Arsenal con un punto di vantaggio sulla coppia formata da Manchester City e Tottenham.

Perché la Premier League non gioca?/ Lutto per la Regina, il recupero…

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa succederà tra oggi e domani per quanto riguarda i risultati Premier League, dal momento che il programma sarà molto diverso da quello che avrebbe dovuto essere in origine. Ad esempio oggi, sabato 17 settembre 2022, restano fissate solamente tre partite: alle ore 13.30 Wolverhampton Manchester City, alle ore 16.00 Newcastle Bournemouth e alle ore 18.30 Tottenham Leicester, ricordando che già ieri sera sono state giocate Aston Villa Southampton e Nottingham Forest Fulham.

Infine, domenica 18 settembre resteranno da disputare solo due partite: alle ore 13.00 ci sarà il fischio d’inizio di Brentford Arsenal, mentre alle ore 15.15 si giocherà Everton West Ham. Per completare poi il quadro dei risultati di Premier League per l’ottava giornata, mancheranno Brighton Crystal Palace, Chelsea Liverpool e Manchester United Leeds, i cui recuperi dovranno sommarsi a quelli della settima giornata e pure ad Arsenal Psv Eindhoven di Europa League, altra partita rinviata per il lutto a Londra.

Graham Potter nuovo allenatore del Chelsea, ufficiale/ Le cifre del maxi-contratto

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 8^ GIORNATA

Sabato 17 settembre 2022

ore 13.30 Wolverhampton Manchester City

ore 16.00 Newcastle Bournemouth

ore 18.30 Tottenham Leicester

Domenica 18 settembre

ore 13.00 Brentford Arsenal

ore 15.15 Everton West Ham

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 15

Manchester City, Tottenham 14

Brighton 13

Manchester United 12

Chelsea 10

Liverpool, Brentford 9

Leeds, Fulham 8

Southampton, Newcastle, Bournemouth 7

Crystal Palace, Wolverhampton 6

Nottingham Forest, West Ham, Aston Villa, Everton 4

Leicester 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA