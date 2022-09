Risultati Premier League e classifica/ Le partite della sesta giornata

I risultati Premier League ci attendono naturalmente anche fra oggi e domani, dal momento che il massimo campionato inglese scenderà in campo proponendoci le partite già della sesta giornata, essendo cominciato una settimana prima rispetto alla Serie A ed avendo vissuto come noi un turno infrasettimanale nei giorni scorsi. Uno sguardo alla classifica della Premier League ci dice che, forse un po’ a sorpresa, è al comando da solo a punteggio pieno l’Arsenal, formazione certamente blasonata ma che ormai da anni non lotta per il titolo e chissà se tornerà a farlo nel 2022-2023 – per ora l’inizio è davvero ottimo per i Gunners.

Insegue comunque da vicino il Manchester City, che ha solamente un pareggio a sporcare la propria tabella di marcia nei risultati Premier League e resta verosimilmente il primo favorito per il titolo, mentre hanno già perso qualche punto in più Chelsea e Liverpool, il che per Blues e Reds potrebbe già essere un problema, dato che al momento devono inseguire anche solo il quarto posto. Il cammino comunque è ancora lunghissimo, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Premier League.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la sesta giornata del massimo campionato inglese e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Premier League in occasione del primo turno del mese di settembre. Oggi, sabato 3 settembre, si comincerà con l’anticipo delle ore 13.30 Everton Liverpool, dunque con un grande derby, mentre alle ore 16.00 ci sarà la fascia più ricca di incontri, che infatti ci proporrà Brentford Leeds, Chelsea West Ham, Newcastle Crystal Palace, Nottingham Forest Bournemouth, Tottenham Fulham e Wolverhampton Southampton.

Saremo a quel punto già oltre la metà del programma, tuttavia la sesta giornata della Premier League proseguirà con il posticipo delle ore 18.30 Aston Villa Manchester City. In effetti, rimarranno poi alla domenica 4 settembre solamente due partite per completare il quadro dei risultati Premier League in questo weekend: alle ore 15.00 sarà la volta di Brighton Leicester, mentre alle ore 17.30 il big-match Manchester United Arsenal sancirà la fine del weekend.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 6^ GIORNATA

Sabato 3 settembre

ore 13.30

Everton Liverpool

ore 16.00

Brentford Leeds

Chelsea West Ham

Newcastle Crystal Palace

Nottingham Forest Bournemouth

Tottenham Fulham

Wolverhampton Southampton

ore 18.30

Aston Villa Manchester City

Domenica 4 settembre

ore 15.00

Brighton Leicester

ore 17.30

Manchester United Arsenal

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 15

Manchester City 13

Tottenham 11

Brighton 10

Liverpool, Leeds, Fulham 8

Southampton, Chelsea 7

Newcastle, Manchester United, Brentford 6

Crystal Palace 5

Nottingham Forest, West Ham, Bournemouth 4

Aston Villa, Everton, Wolverhampton 3

Leicester 1











