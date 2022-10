Risultati Premier League e classifica/ Le partite della tredicesima giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: CHELSEA MANCHESTER UNITED

I risultati Premier League tornano protagonisti già nel weekend, infatti dopo il turno disputato in settimana ecco che il massimo campionato inglese continua a ritmo molto intenso, sia perché con la pausa per i Mondiali Qatar 2022 di mezzo ovunque si gioca a ripetizione in queste settimane, sia perché la Premier League deve recuperare anche l’interruzione dovuta al lutto per la morte e poi i solenni funerali di Stato della regina Elisabetta II. Di conseguenza oggi parliamo di quella che formalmente è la tredicesima giornata, tuttavia sarà in realtà il dodicesimo oppure l’undicesimo impegno per le squadre che scenderanno in campo, a seconda se abbiano una o due partite ancora da recuperare.

Un problema non da poco nel sovraffollato calendario del calcio inglese, va osservato che il fresco turno infrasettimanale della Premier League era già previsto nel calendario e di conseguenza resta da recuperare ciò che è saltato a settembre, anzi si è aggiunto il rinvio dell’Arsenal che ha dovuto recuperare il match di Europa League. Volendo dare uno sguardo alla classifica della Premier League, possiamo comunque esaltare proprio l’Arsenal che è primo nonostante due turni da recuperare con ben quattro lunghezze di vantaggio su Manchester City e Tottenham, con Pep Guardiola che ha a sua volta due partite da recuperare mentre Antonio Conte una sola.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa succederà tra oggi e domani per quanto riguarda i risultati Premier League, esaminando il programma delle partite per la tredicesima giornata del torneo. Ad esempio oggi, sabato 22 ottobre 2022, si comincerà alle ore 13.30 con l’anticipo Nottingham Forest Liverpool, poi alle ore 16.00 ci saranno solo due incontri in contemporanea, cioè Everton Crystal Palace e Manchester City Brighton, mentre il sabato si completerà alle ore 18.30 con la partita di cartello per blasone, anche se non per classifica, cioè Chelsea Manchester United.

Domenica 23 ottobre avremo altre cinque partite: alle ore 15.00 ci sarà il fischio d’inizio di ben quattro partite in contemporanea che saranno Aston Villa Brentford, Leeds Fulham, Southampton Arsenal e Wolverhampton Leicester, mentre alle ore 17.30 si giocherà il posticipo Tottenham Newcastle. Per completare poi il quadro dei risultati di Premier League per la tredicesima giornata, ecco che lunedì 24 ottobre alle ore 21.00 avremo l’ultimo posticipo West Ham Bournemouth.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 13^ GIORNATA

Sabato 22 ottobre

ore 13.30

Nottingham Forest Liverpool

ore 16.00

Everton Crystal Palace

Manchester City Brighton

ore 18.30

Chelsea Manchester United.

Domenica 23 ottobre

ore 15.00

Aston Villa Brentford

Leeds Fulham

Southampton Arsenal

Wolverhampton Leicester

ore 17.30

Tottenham Newcastle

Lunedì 24 ottobre

ore 21.00

West Ham Bournemouth

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 27

Manchester City, Tottenham 23

Chelsea 20

Manchester United 19

Newcastle 18

Liverpool 16

Brighton, Fulham 15

Brentford 14

Crystal Palace, Bournemouth 13

Southampton, West Ham 11

Everton 10

Leeds, Aston Villa, Wolverhampton 9

Leicester 8

Nottingham Forest 6











