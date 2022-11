Risultati Premier League/ Le partite della 16^ giornata Inghilterra (12-13 novembre)

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SPICCA NEWCASTLE CHELSEA!

Tornano a farci compagnia i risultati di Premier League: siamo arrivati alla 16^ giornata di questo campionato inglese e anche qui ovviamente si gioca l’ultimo turno prima della sosta per i Mondiali. Nel turno infrasettimanale la federazione ha dato spazio alle partite di FA Cup, che hanno riservato parecchie sorprese; adesso si torna a disputare la Premier League, con l’Arsenal che si trova al comando della classifica dopo aver battuto il Chelsea e ha due punti di vantaggio sul Manchester City. Il turno è aperto proprio dagli Sky Blues, che alle ore 13:30 di sabato 12 novembre affrontano il Brentford all’Etihad.

L’Arsenal giocherà invece alle ore 20:45 dello stesso giorno, e allora possiamo dire che i risultati di Premier League per questa 16^ giornata prevedono partite oggi e domenica 13 novembre, senza Monday Night. Tra le sfide di cartello, naturalmente Newcastle Chelsea alle ore 16:30 di sabato: i Magpies volano con il terzo posto in classifica e Callum Wilson è stato convocato da Gareth Southgate per i Mondiali, i Blues sono stati agganciati da quel Brighton al quale hanno pagato la clausola rescissoria per Graham Potter, e che con Roberto De Zerbi sta tenendo un passo molto simile a quello che aveva con il precedente manager.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si torna in campo tra poco per i risultati di Premier League: al netto del Newcastle, che con l’avvento del Fondo Pif sta davvero sognando il grande ritorno in Champions League, la lotta al titolo in Inghilterra sembra al momento riservata ad Arsenal e Manchester City. I Gunners continuano a stupire e non hanno la minima intenzione di abbandonare il primo posto in classifica, ma naturalmente i Citizens sono più abituati a lottare per vincere la Premier League e possono contare su una corazzata, con un Erling Haaland che grazie al rigore decisivo contro il Fulham ha toccato quota 18 gol in campionato.

Le altre big arrancano: del Chelsea abbiamo detto, il Manchester United ha perso contro l’Aston Villa con Cristiano Ronaldo che, da capitano, si è anche reso protagonista di una brutta rissa sul terreno di gioco mentre il Liverpool se non altro si è risollevato leggermente vincendo a Londra contro il Tottenham, ma fa ancora effetto vedere i Reds con gli stessi punti di Fulham e Crystal Palace e soprattutto i punti di distanza dal primo posto sono ben 15. In netta ripresa anche il Leicester che ha abbandonato la zona retrocessione; restano mestamente ultimi in classifica Wolverhampton e Nottingham Forest, naturalmente la grande delusione è rappresentata dai Wolves.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 16^ GIORNATA

SABATO 12 NOVEMBRE

Ore 13:30 Manchester City Brentford

Ore 16:00 Bournemouth Everton

Ore 16:00 Liverpool Southampton

Ore 16:00 Nottingham Forest Crystal Palace

Ore 16:00 West Ham Leicester

Ore 18:30 Newcastle Chelsea

Ore 20:45 Wolverhampton Arsenal

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Ore 15:00 Brighton Aston Villa

Ore 17:30 Fulham Manchester United

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 34

Manchester City 32

Newcastle 27

Tottenham 26

Manchester United 23

Brighton, Chelsea 21

Liverpool, Fulham, Crystal Palace 9

Brentford 16

Leeds, Aston Villa 15

Leicester, West Ham, Everton 14

Bournemouth 13

Southampton 12

Wolverhampton, Nottingham Forest 10











