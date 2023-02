Risultati Primarie Pd quando si sanno?/ Orari e come funziona spoglio sul Segretario

QUANDO SI SANNO I RISULTATI DELLE PRIMARIE PD 2023

Sapere esattamente quando si sanno i risultati delle Elezioni Primarie Pd di oggi 26 febbraio 2023 non è un’impresa facile in quanto il voto sul nuovo Segretario del Partito Democratico nei circa 5.500 seggi predisposti in tutta Italia non è esattamente come una normale Elezione politica. Si vota infatti in bar, circoli, associazioni, librerie, gazebo nelle piazze e anche – per alcune ristrette categorie fissate dal regolamento (qui tutte le info su come si vota alle Primarie Pd 2023, qui dove trovare il proprio seggio, ndr) anche con voto online – e dunque la comunicazione dei risultati potrebbe avvenire con capillarità magari non sempre “celere” in maniera omogenea.

Al netto di ciò, i risultati delle Primarie Pd riguardano la scelta unica tra due nomi, quelli di Stefano Bonaccini ed Elly Schlein (ovvero i due candidati precedentemente più votati dagli iscritti nei circoli Dem), per ciò lo spoglio non dovrebbe svolgersi in un arco di tempo troppo prolungato. Il portale online del Pd ha fatto comunque sapere che dalle ore 17.30 di oggi sarà aperta la sala stampa presso la sede nazionale del Partito Democratico (Via Sant’Andrea delle Fratte, 16, Roma) dove verranno comunicati i dati ufficiali e i risultati definitivi: ciò significa che nella serata di oggi, dalle 21 in poi (si vota dalle 8 alle 20) arriveranno i risultati su chi sarà il nuovo Segretario Pd dopo Enrico Letta.

SPOGLIO PRIMARIE PD: ORARI E COME FUNZIONA

Dalle ore 21 alle ore 24 normalmente – osservando anche le tempistiche delle 5 precedenti votazioni sul Congresso Dem – si saprà già tutto: ciò significa che la domanda sul “quando si sanno i risultati delle Primarie Pd” potrà trovare risposta esatta senza dover aspettare fino alla mattina di lunedì, salvo clamorosi intoppi nella comunicazione dai singoli seggi. Per avere magari l’esatta contezza dell’affluenza finale e i risultati precisi fino all’ultimo voto espresso ecco che si potrebbe dover aspettare la tarda notte, ma la “forbice” di distanza tra Bonaccini e Schlein potrebbe già indicare il nome del nuovo Segretario ampiamente prima della conclusione dello spoglio.

Le modalità di controllo sul voto delle Primarie del resto è operazione piuttosto semplice: un’unica scheda dove barrare il nome preferito, perciò anche le operazioni stesse di spoglio non dovrebbero veder coinvolto troppo tempo nei singoli seggi. Altro elemento importante e influente sulle tempistiche dei risultati è ovviamente il grado di partecipazione al voto degli “elettori” Dem. Alle ultime Elezioni Primarie nel 2019 (vinte da Nicola Zingaretti su Martina e Giachetti) votarono circa 1,6 milioni di elettori, dato sempre in calando rispetto a tutte le Primarie precedenti: le prime nel 2007 videro 3,6 milioni di votanti, 3,1 mln alle Primarie 2009, 2,8 a quelle del 2013 e 1,8 nel 2017. Se anche stavolta l’affluenza calerà – visto che anche a livello generale le ultime Elezioni Politiche e Regionali hanno confermato questo preoccupante trend in crescita dell’astensione – ecco che i risultati sulle Primarie Pd potrebbero sapersi ben prima del previsto non molte ore dopo la chiusura dei seggi.











