I risultati delle Prove scritte della Maturità 2025: quando e dove verranno pubblicati e come funziona il calcolo del punteggio e del voto

Quando si sapranno i risultati ufficiali delle prove scritte Maturità 2025? Si è chiusa la primissima fase degli Esami di Stato interamente dedicata alle prove scritte e, con l’avvicinarsi degli orali della Maturità 2025, moltissimi – ne siamo più che certi – si staranno chiedendo se, quando e dove verranno pubblicati i risultati ufficiali, specialmente per quanto riguarda la seconda prova di indirizzo: un punto sicuramente interessante perché potrebbe dare una vaga indicazione dei punti ottenuti da ognuno di voi maturandi; fermo restando che l’ultima valutazione spetterà sempre e comunque alla commissione.

Prima di entrare nel vivo dei vostri dubbi, è importante ricordare che gli scritti dell’Esame di Stato si sono tenute tra la giornata di mercoledì 18 per quanto riguarda il famoso tema di italiano, con le consuete sette tracce divise nelle altrettante consuete tre tipologie (tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità): in questo contesto, ovviamente, non esiste una soluzione univoca, ma molto dipenderà dalle singole valutazioni effettuate dalla commissione.

Similmente, solo ieri si è tenuta anche la seconda prova della Maturità 2025, che si basa sulla materia di indirizzo dei singoli istituti: per esempio, allo Scientifico è capitata matematica, al Classico la versione di latino e – tra gli altri – all’Economico economia aziendale e, in questo caso, è chiaro, trattandosi di prove tecniche, che esisteranno delle soluzioni chiare e univoche alle quali potrete fare riferimento se vorrete avere un’indicazione del possibile punteggio ottenuto.

Quando verranno pubblicati i risultati delle prove scritte della Maturità 2025 e come si calcola il voto: tutte le info

Venendo a noi, se si parla di veri e propri risultati, è bene precisare che il Ministero dell’Istruzione non prevede alcuna pubblicazione ufficiale: sull’apposito sito ministeriale dedicato all’Esame di Stato (ovvero quello che potete raggiungere cliccando qui) si possono recuperare le tracce ufficiali delle singole prove per ognuno dei vari istituti; mentre, come accade ogni anno, sarà quasi certamente il sito Skuola.net – in accordo con il MIM – a pubblicare tutti gli svolgimenti delle prove.

Tutt’altro discorso va fatto se, con risultati, ci riferiamo agli effettivi esiti delle varie prove scritte e dell’orale: nel primo caso tutti i punteggi devono essere obbligatoriamente pubblicati entro un giorno prima dell’inizio degli orali, con i consueti famosissimi tabelloni affissi negli istituti (tendenzialmente nell’atrio o, comunque, all’ingresso della scuola) e contemporaneamente nella propria area riservata del registro elettronico.

Lo stesso discorso vale anche per il voto generale, che includerà gli esiti delle prove scritte e dell’orale, ma in questo caso non ci sono date precise, visto che ognuno degli istituti dispone liberamente il periodo in cui intrattenere i colloqui con i maturandi: possiamo immaginare, comunque, che già a partire da luglio moltissime scuole avranno già affisso i loro tabelloni definitivi con i voti sulla Maturità 2025; fermo restando che, comunque, la commissione vi comunicherà la data non appena verrà definita.

Ma come funziona il voto della Maturità? La risposta – che certamente già saprete, ma vale la pena ripeterla ancora una volta – è piuttosto semplice, perché ai massimo 40 crediti acquisiti durante gli ultimi tre anni delle scuole superiori verranno sommati i singoli punti delle prove scritte e dell’orale: a ognuna di queste saranno attribuiti 20 punti (per un totale di 60), con i consueti 5 punti extra per gli studenti più meritevoli; mentre la lode spetta solo a chi arriva allo scrutinio finale con il 100.