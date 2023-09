RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICA/ Partite al via! Diretta gol live score (oggi 10 settembre)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SI COMINCIA!

Mentre sta per iniziare la domenica in compagnia dei risultati delle qualificazioni a Euro 2024 con Kazakistan Irlanda del Nord, che naturalmente anticipa tutti per esigenze di fuso orario, ne approfittiamo per fare alò punto sul gruppo che comprende appunto kazaki e nord-irlandesi, cioè il girone H. Il Kazakistan sta provando a recitare da protagonista con 9 punti nelle prime cinque partite, frutto di tre vittorie e due sconfitte: la corsare il secondo posto è un obiettivo realistico per il Kazakistan, soprattutto se oggi arrivasse una vittoria contro l’Irlanda del Nord, già sconfitta per 0-1 in casa sua.

In effetti la Nazionale britannica ha vinto finora solo contro San Marino e con appena 3 punti in classifica sembra ormai fuori gioco, ma per i primi due posti sono in quattro, cioè Finlandia, Danimarca, Slovenia e ovviamente Kazakistan in questo girone molto stuzzicante. Basta calcoli e parole, adesso dobbiamo cedere lo spazio a gol ed emozioni della domenica in compagnia dei risultati delle qualificazioni a Euro 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRE PARTITE IN PROGRAMMA!

Oggi domenica 10 settembre 2023 scenderanno in campo le Nazionali che apriranno la sesta giornata di partite per quanto riguarda i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, dal momento che erano scese in campo già giovedì in questa finestra di settembre che ci sta offrendo altre due giornate dei risultati qualificazioni Euro 2024, che vedono di nuovo impegnate anche le quattro formazioni che a giugno avevano “riposato” per giocare invece nelle Final Four della Nations League cioè naturalmente l’Italia e poi Spagna, Olanda e Croazia.

Adesso però siamo sempre più vicini alla fine del cammino delle qualificazioni per Euro 2024, da oggi si entra infatti nella seconda metà che poi si svilupperà anche nelle finestre dei mesi di ottobre e novembre. Ricordiamo che gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, che per questo motivo è qualificata d’ufficio alla fase finale, mentre l’Italia è campionessa in carica grazie al trionfo a Wembley contro l’Inghilterra nell’estate 2021. Sappiamo tuttavia che già da diverse edizioni i detentori devono guadagnarsi sul campo un posto per la successiva edizione: rivedremo in campo gli Azzurri martedì, quindi adesso presentiamo ciò che è in programma oggi per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: TUTTE LE PARTITE

Premesso tutto ciò, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire il programma delle partite di oggi per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, anche perché si comincerà già alle ore 15.00 con Kazakistan Irlanda del Nord per il girone H (naturalmente indichiamo sempre gli orari secondo il fuso italiano); una fascia più ricca sarà quella con le tre partite che saranno invece in programma alle ore 18.00, parliamo in questo caso di Isole Far Oer Moldavia per il girone E, Montenegro Bulgaria per il gruppo G ed infine Finlandia Danimarca per il girone H.

Infine, la fascia più ricca di partite per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024 sarà quella di prima serata con inizio alle ore 20.45, quando avremo cinque incontri: il girone B per intero con Irlanda Olanda e Grecia Gibilterra, mentre gli altri gruppi si completeranno con Albania Polonia per il girone E, Lituania Serbia (che in questi giorni ci fa pensare al basket…) nel girone G ed infine anche San Marino Slovenia nel gruppo H, con la Nazionale del Titano in campo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GIRONE B

Ore 20.45

Grecia Gibilterra

Irlanda Olanda

CLASSIFICA: Francia 15; Olanda, Grecia 6; Irlanda 3; Gibilterra 0.

GIRONE E

Ore 18.00

Isole Far Oer Moldavia

Ore 20.45

Albania Polonia

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 8; Albania 7; Polonia 6; Moldavia 5; Isole Far Oer 1.

GIRONE G

Ore 18.00

Montenegro Bulgaria

Ore 20.45

Lituania Serbia

CLASSIFICA: Ungheria 10; Serbia 7; Montenegro 5; Lituania, Bulgaria 2.

GIRONE H

Ore 15.00

Kazakistan Irlanda del Nord

Ore 18.00

Finlandia Danimarca

Ore 20.45

San Marino Slovenia

CLASSIFICA: Finlandia 12; Danimarca, Slovenia 10; Kazakistan 9; Irlanda del Nord 3; San Marino 0.











