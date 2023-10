RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE/ Ecco i big-match! Diretta gol 16 ottobre 2023

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: I BIG-MATCH

Volgiamo lo sguardo verso la prima serata per quanto riguarda le partite di oggi per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, spiccano tre partite, una per ogni girone coinvolto, che sono sicuramente gli incontri di cartello per questo lunedì. Parliamo naturalmente di Grecia Olanda nel girone A, Belgio Svezia per quanto riguarda il gruppo F ed infine Bosnia Portogallo, incontro che si disputerà per il girone J.

Non tutte le situazioni sono uguali, ad esempio la classifica è praticamente compromessa per la Svezia, che vede lontano non solo il Belgio ma anche l’Austria, per tacere della Bosnia che nel girone dominato dal Portogallo si ritrova addirittura alle spalle del Portogallo, mentre per la Grecia oggi potrebbe esserci la grande chance per provare a ribaltare le gerarchie del girone e mettere in seria difficoltà l’Olanda, facendo affidamento anche sulla spinta del pubblico dello stadio Stadio Agia Sophia di Atene. La missione sarà possibile? Lo sapremo fra qualche ora… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRA GRANDE SERATA

Oggi lunedì 16 ottobre 2023 prosegue l’ottava giornata di partite per quanto riguarda i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, infatti torneranno in campo quelle Nazionali che hanno giocato tre giorni fa e quindi venerdì sera nella precedente settima giornata di questo cammino dei risultati qualificazioni Euro 2024, che ha aperto la finestra del mese di ottobre dedicata alle Nazionali, seguendo il ritmo di due incontri al mese che già avevamo vissuto a settembre e che si ripeterà pure a novembre, in quel caso con gli ultimi due turni dei gironi (poi a marzo 2024 avremo i playoff per gli ultimi tre posti in palio).

Ricordiamo che il torneo degli Europei 2024 si disputerà la prossima estate in Germania, che per questo motivo è qualificata d’ufficio alla fase finale, come succederà all’Italia per l’edizione 2032, che proprio in questi giorni è stata assegnata al nostro Paese insieme alla Turchia – nel 2028 invece saranno tutte le Federazioni delle Isole Britanniche (Eire compresa) ad ospitare il torneo continentale che vede proprio l’Italia campionessa in carica grazie al trionfo a Wembley contro l’Inghilterra nell’estate 2021. Per rivedere in campo gli Azzurri tuttavia dovremo aspettare domani sera a Wembley, meglio scoprire cosa ci attende oggi per quanto riguarda i risultati delle qualificazioni a Euro 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: TUTTE LE PARTITE

Premesso tutto ciò, non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a presentare il programma delle partite di oggi per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, anche perché saranno ben sette, suddivise fra tre differenti gruppi. Si comincerà per esigenze di fuso orario già alle ore 18.00 con Azerbaigian Austria, incontro che sarà valido per il girone F, ma sarà poi la prima serata a prendersi quasi per intero il palcoscenico in questo lunedì di grande calcio internazionale.

Allora, ecco che la fascia più ricca di partite per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024 sarà quella di prima serata con inizio alle ore 20.45, quando avremo sei incontri: il girone B vivrà Grecia Olanda e Gibilterra Irlanda, il gruppo F si completerà con il big-match Belgio Svezia, infine avremo anche le tre partite del giorno nel girone J, cioè Islanda Liechtenstein, Bosnia Portogallo e Lussemburgo Slovacchia, per questo bel lunedì in giro per l’Europa.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GIRONE B

Ore 20.45 Grecia Olanda

Ore 20.45 Gibilterra Irlanda

CLASSIFICA: Francia 18, Grecia 12, Olanda 9, Irlanda 3, Gibilterra 0

GIRONE F

Ore 18.00 Azerbaigian Austria

Ore 20.45 Belgio Svezia

CLASSIFICA: Belgio 16, Austria 13, Svezia 6, Azerbaigian 4, Estonia 1

GIRONE J

Ore 20.45 Islanda Liechtenstein

Ore 20.45 Bosnia Portogallo

Ore 20.45 Lussemburgo Slovacchia

CLASSIFICA: Portogallo 21, Slovacchia 13, Lussemburgo 11, Bosnia 9, Islanda 7, Liechtenstein 0











