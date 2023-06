RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol: focus sulle capolista (oggi 17 giugno 2023)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: LE CAPOLISTA

Nella nostra panoramica sui risultati delle qualificazioni a Euro 2024, parliamo adesso delle squadre che sono capolista in classifica nei gironi che giocheranno oggi. Nel gruppo A è la Scozia, a punteggio pieno grazie soprattutto alla vittoria contro la Spagna: oggi però la capolista è attesa dalla ostica trasferta in Norvegia, che potrebbe già essere uno snodo fondamentale per le due squadre che sulla carta si giocano il posto al fianco della Spagna. Nel girone E la Repubblica Ceca ha un punto di vantaggio sulla Polonia, che tuttavia oggi riposerà: per i cechi quindi c’è l’occasione di allungare, anche perché giocheranno alle Isole Far Oer una partita da vincere.

La capolista del girone F è invece l’Austria, che finora vanta due vittorie su due ma stasera dovrà giocare in Belgio contro i padroni di casa, che hanno già osservato un turno di riposo e con un successo opererebbero l’aggancio. Nel girone G è prima la Serbia che oggi riposa, con tre lunghezze di vantaggio su Ungheria e Montenegro, che hanno lo scontro diretto: ci sarà un aggancio al vertice? Infine il girone J vede già solitario il Portogallo, che oggi ospita la Bosnia: i lusitani sapranno lanciare una fuga forse già decisiva? Tutto questo ricordando che si qualificano le prime due di ogni gruppo, quindi anche il secondo posto andrebbe bene… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TERZA GIORNATA DEI GIRONI COINVOLTI

Oggi sabato 17 giugno 2023 scenderanno in campo le Nazionali che ancora mancano all’appello per completare la terza giornata di partite per quanto riguarda i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, che è cominciata ieri e fa seguito ai primi due turni disputati nel mese di marzo. Anche in questa finestra di giugno ci saranno due giornate dei risultati qualificazioni Euro 2024, con la doverosa avvertenza che non giocherà in nessuna delle due chi è impegnato nelle Final Four della Nations League cioè naturalmente l’Italia e poi Spagna, Olanda e Croazia, tutte infatti inserite in gironi con una squadra in meno per avere spazio per questo ulteriore impegno.

Tornando invece a parlare degli Europei 2024, ecco che il torneo si disputerà in Germania, che per questo motivo è qualificata d’ufficio alla fase finale, mentre l’Italia è campionessa in carica grazie al trionfo a Wembley contro l’Inghilterra nell’estate 2021. Sappiamo tuttavia che già da diverse edizioni i detentori devono guadagnarsi sul campo un posto per la successiva edizione: gli Azzurri hanno iniziato il cammino con alterne fortune a marzo, una sconfitta proprio contro gli inglesi e una vittoria a Malta, ma ora li rivedremo in campo solo a settembre per quanto riguarda i risultati delle qualificazioni a Euro 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: TUTTE LE PARTITE

Premesso tutto ciò, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire il programma delle partite di oggi per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, anche perché saranno davvero tante. Si comincerà già alle ore 15.00 con Lituania Bulgaria per il girone G e con Lussemburgo Liechtenstein per il girone J, mentre si crescerà già di livello (almeno in alcuni casi) con le tre partite che saranno invece in programma alle ore 18.00, cioè Norvegia Scozia nel girone A, Azerbaigian Estonia per il gruppo F ed infine Montenegro Ungheria, partita che fa parte del girone G delle qualificazioni europee.

Infine, la fascia più ricca di partite sarà quella di prima serata con inizio alle ore 20.45, quando avremo sei incontri: il girone A si completerà con Cipro Georgia, nel girone E avremo Albania Moldavia e anche Isole Far Oer Repubblica Ceca, per il girone F ecco il big-match Belgio Austria, infine avremo un doppio appuntamento nel girone J, grazie a Islanda Slovacchia e Portogallo Bosnia, altra sfida potenzialmente assai stuzzicante.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GIRONE A

ore 18.00 Norvegia Scozia

ore 20.45 Cipro Georgia

CLASSIFICA: Scozia 6; Spagna 3; Norvegia, Georgia 1; Cipro 0.

GIRONE E

ore 20.45 Albania Moldavia

ore 20.45 Far Oer Repubblica Ceca

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 4; Polonia 3; Moldavia 2; Far Oer 1; Albania 0.

GIRONE F

ore 18.00 Azerbaigian Estonia

ore 20.45 Belgio Austria

CLASSIFICA: Austria 6; Belgio, Svezia 3; Estonia, Azerbaigian 0.

GIRONE G

ore 15.00 Lituania Bulgaria

ore 18.00 Montenegro Ungheria

CLASSIFICA: Serbia 6; Ungheria, Montenegro 3; Lituania, Bulgaria 0.

GIRONE J

ore 15.00 Lussemburgo Liechtenstein

ore 20.45 Islanda Slovacchia

ore 20.45 Portogallo Bosnia

CLASSIFICA: Portogallo 6; Slovacchia 4; Bosnia, Islanda 3; Lussemburgo 1; Liechtenstein 0.











