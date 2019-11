Risultati qualificazioni Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live gironi A, B, H

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 ci proiettano a giovedì 14 novembre: si apre oggi la penultima tornata di queste partite che devono definire le squadre che otterranno il pass per la fase finale di un torneo che per la prima volta nella storia sarà itinerante. Oggi le partite sono appena 7, e coinvolgono tre gironi: si parte alle ore 18:00 con Turchia Islanda per il gruppo H, poi alle 20:45 avremo il resto del programma con Inghilterra Montenegro e Repubblica Ceca Kosovo (gruppo A), Serbia Lussemburgo e Portogallo Lituania (gruppo B), Francia Moldavia e Albania Andorra (gruppo H). Ci sono alcune nazionali che possono già strappare oggi la qualificazione e altre che invece lo hanno già fatto, sulla carta poche partite sono davvero importanti ma stiamo a vedere quello che succederà nella serata dedicata ai risultati delle qualificazioni agli Europei 2020, provando a scoprire quali potrebbero essere i risultati sui vari terreni di gioco.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LA SITUAZIONE

Nei risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 attesi per oggi notiamo che a Francia e Inghilterra manca una sola vittoria per festeggiare un traguardo che era comunque scontato, e che nessuno aveva davvero messo in discussione; vittoria che per di più, visto che entrambe giocano in casa e non hanno certo avversarie impossibili, dovrebbe arrivare mettendo la parola fine al cammino di queste due big. Rischia il Portogallo, anche se non da calendario: i lusitani e la Serbia hanno di diritto un posto nei playoff ma sono in corsa per la qualificazione alle spalle dell’Ucraina che ha già chiuso i conti. La vittoria questa sera appare scontata, il che confermerebbe il vantaggio del Portogallo che poi avrà una sfida in Lussemburgo: Cristiano Ronaldo insomma non dovrebbe mancare l’accesso agli Europei 2020 dalla porta principale a meno di incredibili sorprese. La grande rivelazione, il Kosovo, ha la grande possibilità di ottenere la qualificazione diretta: nella peggiore delle ipotesi disputerà lo spareggio, già un risultato sensazionale se pensiamo alla storia di questa piccola federazione.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GRUPPO A

ore 20:45 Inghilterra Montenegro

ore 20:45 Repubblica Ceca Kosovo

CLASSIFICA: Inghilterra 15, Repubblica Ceca 12, Kosovo 11, Montenegro 3, Bulgaria 3

GRUPPO B

ore 20:45 Portogallo Lituania

ore 20:45 Serbia Lussemburgo

CLASSIFICA: Ucraina 19, Portogallo 11, Serbia 10, Lussemburgo 4, Lituania 1

GRUPPO H

ore 18:00 Turchia Islanda

ore 20:45 Francia Moldavia

ore 20:45 Albania Andorra

CLASSIFICA: Turchia 19, Francia 19, Islanda 15, Albania 12, Andorra 3, Moldavia 3



