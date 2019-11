Risultati qualificazioni Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live gironi D, F, J

Con i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 arriviamo alle partite di venerdì 15 novembre: spicca naturalmente Bosnia Italia che si gioca alle ore 20:45 per il gruppo J, ma sappiamo che gli azzurri hanno già ottenuto il pass per la fase finale della competizione e dunque questa partita servirà solo per confermarsi a punteggio pieno e provare a chiudere il girone con 30 punti; altre sfide sono decisamente più interessanti in termini di ricerca della qualificazione. Ben tre gare si giocano alle ore 18:00 e sono Norvegia Far Oer (gruppo F), Armenia Grecia e Finlandia Liechtenstein (gruppo J). Il resto del programma alle 20:45 con Danimarca Gibilterra e Svizzera Georgia (gruppo D), Spagna Malta e Romania Svezia (gruppo F). Vediamo dunque cosa potrebbe capitare nei risultati delle qualificazioni agli Europei 2020, e se ci saranno altre nazionali che raggiungeranno aritmeticamente l’obiettivo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LA SITUAZIONE

Guardando le classifiche nei risultati delle qualificazioni agli Europei 2020, il gruppo J è ormai deciso: la Finlandia gioca contro un Liechtenstein che ha ottenuto due pareggi in otto partite e dunque è ormai qualificata, le basta infatti una vittoria per tenere a bada non solo la nazionale dell’ex Repubblica Sovietica, ma soprattutto la Bosnia che ha un calendario favorevole e la sfida diretta a suo vantaggio. Qualificazione già ottenuta dalla Spagna, che sarebbe dentro “virtualmente” anche se non ci fosse l’incrocio Romania Svezia (in virtù di questo una delle due resterà comunque alle spalle della Roja), grande bagarre nel gruppo D dove riposa l’Irlanda che ha gli stessi punti della Danimarca, la Svizzera ne ha uno in meno e oggi sulla carta entrambe le nazionali dovrebbero vincere. Tutto rimandato all’ultima giornata quindi, sempre che non ci siano clamorose sorprese…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GRUPPO D

ore 20:45 Danimarca Gibilterra

ore 20:45 Svizzera Georgia

CLASSIFICA: Irlanda 12, Danimarca 12, Svizzera 11, Georgia 8, Gibilterra 0

GRUPPO F

ore 18:00 Norvegia Far Oer

ore 20:45 Romania Svezia

ore 20:45 Spagna Malta

CLASSIFICA: Spagna 20, Svezia 15, Romania 14, Norvegia 11, Far Oer 3, Malta 3

GRUPPO J

ore 18:00 Armenia Grecia

ore 18:00 Finlandia Liechtenstein

ore 20:45 Bosnia Italia

CLASSIFICA: Italia 24, Finlandia 15, Armenia 10, Bosnia 10, Grecia 8, Liechtenstein 2



