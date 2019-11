Risultati Qualificazioni Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi

Oggi martedì 19 novembre 2019, si accenderà l’ultima giornata anzi l’ultima serata, per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020. Questo lungo cammino verso la prossima edizione della manifestazione continentale termina praticamente qui: pure però a breve si accenderanno i play off spareggi, per cui non saremo completamente orfani prima del via di Euro 2020. Pure però la fase a gironi delle qualificazioni si chiude con gli ultimi mach della decima giornata dei gironi C, E, G e I: immaginiamo dunque un calendario davvero fitto di incontri per queso martedì sera. Pure però va detto che la posta in palio oggi non è grande cosa: in quasi tutti i gruppi i verdetti sono già definiti e difficilmente i risultati delle Qualificazioni agli Europei 2020 che otterremo oggi cambieranno lo status quo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: I MATCH DI OGGI

Andiamo dunque a vedere subito che cosa ci riserverà il programma ufficiale dei risultati per le qualificazioni agli Europei 2020, con una precisione: trattandosi dell’ultimo turno non ci stupisce che sia stato fissato un unico fischio d’inizio su tutti i campi. Ecco che per il girone C alle ore 20.45 avranno inizio Olanda-Estonia e Germania-Irlanda del Nord, match a cui i tedeschi di Loew approdano già sicuri del pass dopo l’ottimo risultato con la Bielorussi sabato. Per il girone E invece sempre alle ore 20.45 si giocherà Galles-Ungheria e Slovacchia-Azerbaigian, mentre per il girone G alla stessa ora sarà la volta degli incontri Polonia-Slovenia, Lettonia-Austria e Macedonia del nord-Israele. Infine per il girone I segnaliamo sempre alle 20.45 le sfide Belgio-Cipro, San Marino-Russia e Scozia-Kazakistan: attenzione ai Belgi, che punteranno al tabellino pulito ai danni dei ciprioti di Shimen.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GIRONE C

Ore 20.45 Olanda-Estonia

Ore 20.45 Germania-Irlanda del nord

CLASSIFICA: Germania *18, Olanda *16, Irlanda del nord 13, Bielorussia 4, Estonia 1

GIRONE E

Ore 20.45 Galles-Ungheria

Ore 20.45 Slovacchia-Azerbaigian

CLASSIFICA: Croazia* 17, Ungheria 12, Galles 11, Slovacchia 10, Azerbaigian 1

GIRONE G

Ore 20.45 Polonia-Slovenia

Ore 20.45 Lettonia-Austria

Ore 20.45 Macedonia del nord-Israele

CLASSIFICA: Polonia * 22, Austria * 19, Slovenia 14, Macedonia del nord Israele 11, Lettonia 0

GIRONE I

Ore 20.45 Belgio-Cipro

Ore 20.45 San Marino-Russia

Ore 20.45 Scozia-Kazakistan

CLASSIFICA: Belgio* 27, Russia * 21; Scozia 12, Cipro, Kazakistan 10, San Marino 0

*: squadre già qualificate



