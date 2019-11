Risultati Qualificazioni Europei 2020, Classifiche/ Diretta gol live score dei match

Con oggi, domenica 17 novembre 2019, inizia la decima e ultima giornata per i match e i risultati delle Qualificazioni agli Europei 2020. E’ quindi arrivato il momento degli ultimi verdetti decisivi per i gironi impegnati, anche se va detto che diversi pass per la prossima edizione della manifestazione continentale sono già stati staccati. Che però alcune nazionali sappiamo già a che destino andranno incontro o che regni ancora l’incertezza nelle classifiche dei gruppi, quel che certo è che anche oggi sarà il grande calcio a regnare. I tre punti messi in palio infatti saranno in alcuni casi decisivi e comunque tutti vorranno terminare la propria esperienza in questo torneo di qualificazione nel migliore dei modi. Andiamo dunque a vedere quali saranno i match e quindi quali saranno i risultati per le qualificazioni agli Europei 2020 che otterremo oggi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LE SFIDE DI OGGI

Da calendario ufficiale per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020, ecco che in questa domenica saranno le nazionali dei gironi A, B e H a tenerci compagnia e dunque saranno 7 le sfide a cui assisteremo oggi. Da programma ufficiale vediamo subito che il primo fischio d’inizio della giornata sarà previsto alle ore 15,00 a Belgrado, con la sfida tra Serbia e Ucraina per il girone B, e ovviamente in contemporanea avrà luogo l’altra sfida del gruppo, tra Lussemburgo e Portogallo, che vedrà i lusitani ovvi protagonisti dopo il 6-0 con la Lituania. Sarà invece il girone A il protagonista a seguire: alle ore 18,00 infatti avrà inizio l’incontro a Sofia tra Bulgaria e Repubblica Ceca, e alla medesima ora assisteremo anche all’incontro di Pristina tra Kosovo e Inghilterra, a cui la Tre leoni approda dopo aver trionfato di larga misura sul Montenegro. Solo nella serata saranno di scena le squadre del gruppo H: alle ore 20,45 è quindi atteso il fischio d’inizio della sfida Moldavia-Islanda e alla stessa ora pure assisteremo a Andorra-Turchia. Sempre alle ore 20,45 saranno protagonisti i Blues, con la sfida Albania Francia, che però non ha una posta in palio se non l’onore.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GIRONE A

Ore 18,00 Kosovo-Inghilterra

Ore 18,00 Bulgaria-Repubblica Ceca

CLASSIFICA

Inghilterra* 18, Repubblica ceca* 15, Kosovo 11, Montenegro Bulgaria 3

GIRONE B

Ore 15,00 Serbia-Ucraina

Ore 15,00 Lussemburgo-Portogallo

CLASSIFICA

Ucraina* 19, Portogallo 14, Serbia 13, Lussemburgo 4

Lituania 1

GIRONE H

Ore 20,45 Moldavia-Islanda

Ore 20,45 Andorra-Turchia

Ore 20,45 Albania-Francia

CLASSIFICA

Francia* 22, Turchia* 20, Islanda 16, Albania 13, Andorra 4, Moldavia 3

*: squadre già qualificate a Euro 2020



