Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Classifiche e diretta gol live: c’è l’Italia!

Si accende con oggi domenica 8 settembre la prima giornata del sesto turno per i match, e quindi i risultati delle Qualificazioni agli Europei 2020: ormai la competizione continentale della prossima estate si fa sempre più vicina e i punti messi in palio in questa giornata saranno di certo più che pesanti. Pure ci attendono oggi in campo protagonisti di grande rilievo come gli azzurri di Mancini. L’Italia dopo aver ottenuto la quinta vittoria di fila, questa volta ai danni dell’Armenia, sarà ancora in campo in questa domenica per il sesto turno, in una importante trasferta a Tampere, dove di certo i nostri beniamini faranno di tutto per trovare un nuovo successo e quindi cominciare a mettere una seria ipoteca sulla propria partecipazione ai prossimi Europei. Ma ora vediamo nel dettaglio che cosa ci riserva il programma ufficiale dei match e dei risultati delle Qualificazioni agli Europei 2020, tenuto conto che saranno tre i gironi impegnati.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: I MATCH DI OGGI

Dando un occhio al programma delle partite per questa giornata dedicata al torneo di qualificazioni agli Europei 2020, vediamo subito che il primo fischio d’inizio è atteso alle ore 15,00. Nel pomeriggio quindi i riflettori si accenderanno sulla sfida a Yereven tra Armenia e Bosnia, valida per il girone J. Dovremo poi attendere le ore 18.00 per gli altri incontri: a quell’ora infatti avranno luogo per il girone D Svizzera-Gibilterra e Georgia-Danimarca, mentre per il gruppo F sarà la volta di Romania-Malta. Ovviamente previsti per la prima serata gli incontri più attesi di questo turno: il fischio d’inizio sarà fissato per tutti alle ore 20.45. A quest’ora infatti per il girone F avranno inizio il derby nordico Svezia-Norvegia e Spagna-Far Oer, mentre per il girone J avranno luogo gli incontri Grecia-Liechtenstein ma soprattutto Finlandia-Italia, di scena a Tampere.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GIRONE D

Ore 18,00 Svizzera-Gibilterra

Ore 19.00 Georgia-Danimarca

CLASSIFICA: Irlanda 11, Danimarca 8, Svizzera 5, Georgia 3, Gibilterra 0

GIRONE F

Ore 18.00 Romania-Malta

Ore 20.45 Svezia-Norvegia

Ore 20.45 Spagna-Far Oer

CLASSIFICA: Spagna 15, Svezia 10, Norvegia 8, Romania 7, Malta 3, Far Oer 0

GIRONE J

Ore 15.00 Armenia-Bosnia

Ore 20.45 Grecia-Liechtenstein

Ore 20.45 Finlandia-Grecia

CLASSIFICA: Italia 15, Finlandia 12, Bosnia 7, Armenia 6, Grecia 4, Liechtenstein 0





© RIPRODUZIONE RISERVATA