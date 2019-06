Risultati qualificazioni Europei 2020/ Classifiche gironi, diretta gol live 7 giugno

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 tornano protagonisti questa sera, venerdì 7 giugno 2019. Dopo le prime due giornate che avevamo vissuto alla fine di marzo e che avevano portato all’Italia altrettante vittorie, si tornerà in campo a partire da oggi per altri due turni spalmati da oggi fino a martedì, che vanno ad intersecarsi con la Final Four di Nations League – naturalmente le squadre ancora in corsa nella nuova competizione riposano in queste due giornate delle qualificazioni agli Europei 2020. Le partite che vedremo oggi sono ben dodici: si comincerà alle ore 18.00 con Georgia Gibilterra (girone D) mentre alle ore 20.45 avremo Montenegro Kosovo e Repubblica Ceca Bulgaria del girone A; Ucraina Serbia e Lituania Lussemburgo del girone B; Danimarca Irlanda del girone D; Svezia Malta, Norvegia Romania e Far Oer Spagna del girone F; Lettonia Israele, Macedonia Polonia e Austria Slovenia per il girone G.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE DELLA SPAGNA

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 ci aiuteranno dunque a dare uno sguardo più completo sul cammino delle squadre coinvolte: siamo giunti alla terza giornata, per adesso la classifica dunque è molto parziale in ogni gruppo ma qualche indicazione è già arrivata. Prendiamo ad esempio il girone F, quello che comprende Spagna e Svezia (brutti ricordi per l’Italia). Qui troviamo al comando proprio la Spagna, che è a punteggio pieno grazie alla vittoria casalinga contro la Norvegia e il successo in casa di Malta: adesso le Furie Rosse giocano nelle Isole Far Oer e logicamente tutti si aspettano una terza vittoria che consoliderebbe il primato della Spagna. La Svezia occupa invece il secondo posto con una vittoria in casa sulla Romania e il pareggio ad Oslo nel derby scandinavo con la Norvegia: alla fase finale degli Europei comunque passeranno le prime due di ogni girone, dunque agli svedesi questa posizione può andare più che bene, oggi in programma c’è la sfida casalinga con Malta e pure in questo caso è prevedibile una vittoria, dunque Spagna e Svezia possono allungare a braccetto.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: PARTITE E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 20.45

Montenegro Kosovo

Repubblica Ceca Bulgaria

CLASSIFICA: Inghilterra 6; Bulgaria 2; Kosovo, Montenegro 1; Repubblica Ceca 0.

GIRONE B

Ore 20.45

Ucraina Serbia

Lituania Lussemburgo

CLASSIFICA: Ucraina 4; Lussemburgo 3; Portogallo 2; Serbia 1; Lituania 0.

GIRONE D

Ore 18.00

Georgia Gibilterra

Ore 20.45

Danimarca Irlanda

CLASSIFICA: Irlanda 6; Svizzera 4; Danimarca 1; Gibilterra, Georgia 0.

GIRONE F

Ore 20.45

Svezia Malta

Norvegia Romania

Far Oer Spagna

CLASSIFICA: Spagna 6; Svezia 4; Romania, Malta 3; Norvegia 1; Far Oer 0.

GIRONE G

Ore 20.45

Lettonia Israele

Macedonia Polonia

Austria Slovenia

CLASSIFICA: Polonia 6; Israele, Macedonia 4; Slovenia 2; Austria, Lettonia 0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA