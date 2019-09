Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score delle partite (oggi)

Seconda giornata dedicata ai risultati del torneo di qualificazione agli Europei 2020: dopo quindi il primo assaggio di ieri, con pure l’Italia di Mancini occupata con l’Armenia, ecco che si torna in campo anche in questo venerdi 6 settembre con altrettanti incontri e big del calcio del continente in lotta per ottenere il pass della manifestazione europea di questa estate. Anche oggi poi saranno ben 4 i gironi impegnati in questo quinto turno e allora girone C, E, I e G dove spiccano anche nomi prestigiosi come della Germania del ct Loew e la Polonia e l’Olanda, dove non sono pochi i giocatori convocati che sono pure protagonisti dei nostri campionati nazionali per club. Insomma ci attendono anche oggi grandi match per le qualificazioni agli Europei 2020: vediamo quali.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: I MATCH DI OGGI

Controllando subito il calendario ufficiale della manifestazione, per la giornata di oggi venerdi 6 settembre 2019 ecco che saranno nove le partite che ci allieteranno, a partire però solo dalle ore 18,00. A quest’ora infatti udiremo il fischio d’inizio della sfida tra Estonia e Bielorussia, valida per il girone C: per il girone I invece sempre nel tardo pomeriggio avrà luogo l’incontro tra Cipro e kazakistan. Sono quindi stati concentrati alle ore 20,45 gli altri match di questo turno: in prima serata infatti i riflettori si accenderanno sulla partita tra Germania e Olanda per il girone C, mentre per il gruppo E assisteremo a Galles-Azerbaigian e Slovacchia-Croazia. Sempre alle ore 20,45 avranno luogo anche gli scontri del girone G Austria-Lettonia e Slovenia-Polonia: a chiudere il programma non più tardi del medesimo orario anche le partite del girone Ie quindi San Marino-Belgio e Scozia-Russia.

GIRONE C

Ore 18,00 Estonia-Bielorussia

Ore 20,45 Germania-Olanda

Classifica: Irlanda del nord 12, Germania 9, Olanda 3, Bielorussia Estonia 0

GIRONE E

Ore 20,45 Galles-Kazakistan

Ore 20,45 Slovacchia-Croazia

Classifica: Ungheria 9, Slovacchia Croazia 6, Galles 3, Azerbaigian 0

GIRONE G

Ore 20,45 Slovenia-Polonia

Ore 20,45 Austria-Lettonia

Classifica: Polonia 12, Israele 7, Austria 6, Slovenia 5, Macedonia 4, Lettonia 0

GIRONE I

Ore 18.00 Cipro-Kazakistan

Ore 20,45 San Marino Belgio

Classifica: Belgio 12, Russia 9, Belgio Scozia 6, Cipro 3, San Marino 0



