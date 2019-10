Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score e classifiche gironi

Anche oggi venerdi 11 ottobre 2019 siamo in attesa dei risultati dei match delle qualificazioni agli Europei 2020: per la settima giornata del torneo infatti saranno di nuovo le nazionali di tre gruppi a tenerci compagnia e certo non mancheranno i big del torneo continentale. Da programma ufficiale infatti oggi assisteremo per il torneo di qualificazione Uefa a ben 7 incontri, validi per il gironi A, B e H: il programma è poi ben particolare visto che tutti gli incontri saranno previsti alle ore 20,45. Ecco dunque che nella prima serata, per i risultati Qualificazioni agli Europei 2020 vedremo le sfide Montenegro-Bulgaria e Repubblica ceca-Inghilterra per il girone A: per il girone B invece alla medesima ora avranno luogo Ucraina-Lituania e Portogallo-Lussenburgo. Infine sempre alle ore 20,45 ma per il girone H assisteremo alle partite Turchia-Albania, Islanda-Francia e Andorra-Moldavia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LE BIG

Come emerge nel programma dei match, e quindi anche dei risultati, per le Qualificazioni agli Europei 2020, non saranno poche le big chiamate oggi in campo, ma nei tre gironi mancheranno certo il vero big match. Di fatto Portogallo, Francia e Inghilterra oggi avranno di fronte avversari non favoriti da pronostico, ma certo da non sottovalutare, specie in un momento così delicato del torneo come questo. Ormai non sono tanti gli incontri che mancano e in alcuni gironi la classifica non è certo delineata: ricordiamo anzi che il termine di questo torneo sarà solo il prossimo 31 marzo (quando però verranno disputati gli ultimi play off; la fase a giorni terminerà infatti con la sosta di novembre). Ecco quindi che i galletti di Dechamps, come i lusitani di Santos e gli inglesi di Southgate dovranno oggi capitalizzare al massimo questi incontri.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GIRONE A

Ore 20.45 Montenegro-Bulgaria

Ore 20.45 Repubblica Ceca-Inghilterra

Inghilterra 12, Rep. Ceca 9, Kosovo 8, Montenegro Bulgaria 2

GIRONE B

Ore 20.45 Ucraina-Lituania

Ore 20.45 Portogallo Lussemburgo

Ucraina 13, Portogallo 8, Serbia 7, Lussemburgo 4, Lituania 1

GIRONE H

Ore 20.45 Turchia-Albania

Ore 20.45 Islanda-Francia

Ore 20.45 Andorra-Moldavia

Tunisia Francia 15, Islanda 12, Albania 9, Moldavia 3, Andorra 0



