Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score gironi A, B, H

Oggi martedì 10 settembre attendiamo altri risultati per le qualificazioni Europei 2020: si completa infatti il ciclo di partite in programma a settembre con la sesta giornata anche nei gironi A, B, H dopo che tutti gli altri gruppi hanno giocato il loro sesto turno tra domenica (con sesta vittoria per l’Italia) e ieri. Oggi dunque tornano in campo i tre gironi che avevano giocato sabato, per prima cosa andiamo a presentare tutti gli appuntamenti con i risultati qualificazioni Europei 2020, ricordando che oggi le partite sono fissate tutte alle ore 20.45. Per il girone A avremo Montenegro-Repubblica Ceca e Inghilterra-Kosovo; nel girone B assisteremo invece a Lussemburgo-Serbia e Lituania-Portogallo; infine nel girone H spazio per Moldavia-Turchia, Francia-Andorra e Albania-Islanda. Questo girone ha sei squadre e dunque propone tre partite a ogni turno, gli altri due sono gruppi a cinque squadre, in cui oggi il riposo tocca a Bulgaria (A) e Ucraina (B).

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE INCERTISSIMO

Scorrendo le classifiche dei tre giorni coinvolti oggi nei risultati delle qualificazioni Europei 2020 ci colpisce il grande equilibrio in testa al girone H, dove Francia, Turchia e Islanda hanno tutte 12 punti in virtù di quattro vittorie e una sconfitta. Sappiamo che passano le prime due, di conseguenza si annuncia una dura battaglia per evitare il terzo posto, anche perché ai playoff per gli ultimi quattro posti a disposizione accederanno squadre in base agli esiti della Nations League, che al momento non vedrebbero coinvolte queste tre Nazionali, di conseguenza evitare il terzo posto sarà fondamentale. La Francia campione del Mondo in carica sulla carta dovrebbe avere qualcosa in più e senza dubbio ha oggi un turno favorevole, in casa contro Andorra. I Bleus dunque devono vincere e sperano di ricevere buone notizie dagli altri campi, perché Turchia e Islanda sono entrambe impegnate in trasferta: con questo equilibrio così totale, ogni punto potrebbe fare la differenza alla fine del girone.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.45

Montenegro-Repubblica Ceca

Inghilterra-Kosovo

Classifica: Inghilterra 9; Kosovo 8; Repubblica Ceca 6; Montenegro, Bulgaria 2.

GIRONE B

Ore 20.45

Lussemburgo-Serbia

Lituania-Portogallo

Classifica: Ucraina 13; Portogallo 5; Lussemburgo, Serbia 4; Lituania 1.

GIRONE H

Ore 20.45

Moldavia-Turchia

Francia-Andorra

Albania-Islanda

Classifica: Francia, Turchia, Islanda 12; Albania 6; Moldavia 3; Andorra 0.



