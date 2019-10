Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score gironi C, E, G, I

Oggi giovedì 10 ottobre attendiamo altri risultati qualificazioni Europei 2020: si apre infatti il ciclo di partite in calendario nel mese di ottobre con la settima giornata e per primi scenderanno in campo nelle prossime ore i gironi C, E, G, I che poi torneranno in campo per primi domenica anche nell’ottava giornata. Le partite saranno in totale ben dieci, allora andiamo a presentare tutti gli appuntamenti con i risultati qualificazioni Europei 2020. Nei gruppi a cinque squadre naturalmente avremo due partite (una squadra riposa sempre), tre match invece in quelli composti da sei squadre. Nel girone C avremo alle ore 18.00 Bielorussia Estonia e alle ore 20.45 Olanda Irlanda del Nord; nel girone E alle ore 20.45 Slovacchia Galles e Croazia Ungheria; nel girone G ecco Lettonia Polonia, Macedonia del Nord Slovenia e Austria Israele, tutte alle ore 20.45; infine il girone I ci proporrà alle ore 16.00 Kazakistan Cipro, alle ore 20.45 invece Russia Scozia e Belgio San Marino.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE C

Parlando dei ben quattro gironi coinvolti oggi nei risultati qualificazioni Europei 2020, approfondiamo adesso l’analisi del gruppo C, che comprende Germania e Olanda. Detto che oggi i tedeschi riposano, la situazione in classifica è decisamente avvincente, perché Germania e Irlanda del Nord guidano con 12 punti seguite dall’Olanda a quota 9, ma con una partita disputata in meno. Stasera a Rotterdam si giocherà proprio Olanda Irlanda del Nord, partita di fondamentale importanza perché potrebbe decretare l’aggancio dei padroni di casa per formare un terzetto a quota 12 ma – in caso di esito diverso dalla vittoria Orange – potrebbe anche mettere in seria difficoltà l’Olanda e aumentare nettamente le speranze dell’Irlanda del Nord, terzo incomodo in questo girone con due big nettamente di spicco, ma che non hanno ancora staccato la piccola Nazionale dell’Ulster. Va detto che all’Irlanda del Nord mancano le due partite contro l’Olanda più una con la Germania, dunque il calendario è durissimo: a logica olandesi e tedeschi dovrebbero riuscire a qualificarsi, ma certamente dopo stasera ne sapremo di più.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, 7^ GIORNATA

GRUPPO C

Ore 18.00

Bielorussia Estonia

Ore 20.45

Olanda Irlanda del Nord

CLASSIFICA: Germania, Irlanda del Nord 12; Olanda 9; Bielorussia 3; Estonia 0.

GRUPPO E

Ore 20.45

Slovacchia Galles

Croazia Ungheria

CLASSIFICA: Croazia 10; Slovacchia, Ungheria 9; Galles 6; Azerbaigian 1.

GRUPPO G

Ore 20.45

Lettonia Polonia

Macedonia del Nord Slovenia

Austria Israele

CLASSIFICA: Polonia 13; Slovenia 11; Austria 10; Macedonia del Nord, Israele 8; Lettonia 0.

GIRONE I

Ore 16.00

Kazakistan Cipro

Ore 20.45

Russia Scozia

Belgio San Marino

CLASSIFICA: Belgio 18; Russia 15; Kazakistan, Cipro 7; Scozia 6; San Marino 0.



