Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score gironi C, E, G, I

Per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 prendiamo in considerazione le partite che si giocano lunedì 9 settembre, e che ci forniranno il quadro della seconda tornata di sfide per altri quattro gironi, nella sesta giornata. Ci stiamo avvicinando sempre più alla composizione delle nazionali che accederanno alla fase finale del torneo; in alcuni casi la situazione è abbastanza definita, non così in altri. Possiamo allora iniziare a presentare l’elenco delle partite, che iniziano alle ore 18:00 con Azerbaijan-Croazia per il gruppo E; tutte le altre gare in programma scattano alle ore 20:45 e nel gruppo C avremo Irlanda del Nord-Germania ed Estonia-Olanda. Per il girone E si gioca Ungheria-Slovacchia; nel girone G abbiamo Slovenia-Israele, Polonia-Austria e Lettonia-Macedonia e infine nel girone I le partite che si disputano questa sera saranno Scozia-Belgio, San Marino-Cipro e Russia-Kazakhstan.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LE PARTITE DI LUNEDì

Studiando i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 per questo lunedì, spicca sicuramente la situazione del gruppo C dove la Germania è stata battuta in casa dall’Olanda: gli orange hanno restituito il “favore” rispetto alla partita di andata e dunque si sono rimessi in piena corsa per la qualificazione diretta, ma nel girone continua a comandare l’Irlanda del Nord che, vincendo questa sera contro i tedeschi, di fatto archivierebbe l’obiettivo. Nel girone E Ungheria e Croazia cercano il colpo definitivo per staccare la concorrenza avendo partite sulla carta non impossibili, nel girone G Polonia-Austria è una sorta di spareggio per il primo posto con la Slovenia che osserva interessata e potrebbe staccare Israele con una vittoria interna, dunque si tratta di due gare che potrebbero dare una composizione quasi definitiva a questo ragguppamento. Infine il girone I, dove il Belgio è a punteggio pieno e non pare avere particolari problemi, la Scozia però ospita i Diavoli Rossi e proverà a rimettersi del tutto in corsa con un successo di prestigio.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GRUPPO C

Ore 20:45 Irlanda del Nord-Germania

Ore 20:45 Estonia-Olanda

CLASSIFICA: Irlanda del Nord 12, Germania 9, Olanda 6, Bielorussia 3, Estonia 0

GRUPPO E

Ore 18:00 Azerbaijan-Croazia

Ore 20:45 Ungheria-Slovacchia

CLASSIFICA: Ungheria 9, Croazia 9, Galles 6, Slovacchia 6, Azerbaijan 0

GRUPPO G

Ore 20:45 Slovenia-Israele

Ore 20:45 Polonia-Austria

Ore 20:45 Lettonia-Macedonia

CLASSIFICA: Polonia 12, Austria 9, Slovenia 8, Israele 8, Macedonia 5

GRUPPO I

Ore 20:45 Scozia-Belgio

Ore 20:45 San Marino-Cipro

Ore 20:45 Russia-Kazakhstan

CLASSIFICA: Belgio 15, Russia 12, Kazakhstan 7, Scozia 6, Cipro 4, San Marino 0



