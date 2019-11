Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score, lunedì 18 novembre

Oggi lunedì 18 novembre tutte in campo contemporaneamente le formazioni impegnate nelle otto partite della serata per i risultati qualificazioni Europei 2020. Alle ore 20.45 i gironi D, F e J delle qualificazioni a Euro 2020 chiuderanno definitivamente il loro cammino. Si chiuderà nel girone D l’appassionante lotta a tre tra Irlanda, Danimarca e Svizzera, in uno dei raggruppamenti più incerti di queste qualificazioni. La Spagna nel girone F ha frenato nelle partite di ottobre ma non è mai stata in discussione la qualificazione delle Furie Rosse, né tantomeno il raggiungimento del primo posto nel girone, che ha già promosso anche la Svezia in qualità di seconda classificata. Finisce anche per gli azzurri l’avventura in queste qualificazioni che hanno restituito entusiasmo dopo la grande delusione dell’esclusione dal Mondiale 2018.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE DEGLI AZZURRI

Anche l’Italia dunque chiuderà il suo cammino nelle qualificazioni Europei 2020 finora a punteggio pieno con nove vittorie su nove, salutando il pubblico azzurro a Palermo, una piazza che ha vissuto in questa stagione il fallimento del club rosanero, affrontando la difficile ripartenza dalla Serie D. Gli azzurri hanno già la certezza di affrontare in casa la prima fase dell’Europeo, si giocherà a Roma dove l’Italia potrebbe anche tornare per un eventuale quarto di finale, un’esperienza da vivere con grande intensità. A braccetto con gli azzurri ci sarà la sorprendente Finlandia, che mai nella storia aveva partecipato alla fase finale di un Mondiale o un Europeo. Per le altre i verdetti finali dell’ultima giornata chiariranno anche la griglia finale dei playoff che si baseranno sulla Nations League, un’imperdibile occasione di ripescaggio per alcune Nazionali.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, 10^ GIORNATA

GRUPPO D

ore 20.45

Gibilterra-Svizzera

Irlanda-Danimarca

Classifica: Danimarca 15; Svizzera 14; Irlanda 12; Georgia 8; Gibilterra 0.

GRUPPO F

ore 20.45

Spagna-Romania

Svezia-Far Oer

Malta-Norvegia

Classifica: Spagna 23; Svezia 18; Romania, Norvegia 14; Far Oer, Malta 3.

GRUPPO J

ore 20.45

Italia-Armenia

Grecia-Finlandia

Liechtenstein-Bosnia

Classifica: Italia 27; Finlandia 18; Grecia 11; Armenia, Bosnia 10; Liechtenstein 2.



