Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score (oggi 14 ottobre)

Oggi lunedì 14 ottobre attendiamo altri risultati qualificazioni Europei 2020: il ciclo di partite in calendario nel mese di ottobre prosegue infatti stasera con l’ottava giornata anche per i gironi A, B, H che avevano vissuto venerdì sera il settimo turno e oggi tornano in campo per l’ultima volta in questa finestra. Le partite saranno in totale sette, allora andiamo a presentare tutti gli appuntamenti con i risultati qualificazioni Europei 2020. Nei due gruppi a cinque squadre naturalmente avremo due partite (una squadra riposa sempre), tre match invece nel girone composto da sei squadre. L’orario d’inizio sarà oggi per tutti fissato alle ore 20.45, senza anticipi per esigenze di fuso. Nel girone A avremo dunque il derby ex jugoslavo Kosovo Montenegro e Bulgaria Inghilterra; nel girone B invece appuntamento con il big-match Ucraina Portogallo e con Lituania Serbia; nel girone H infine avremo Moldavia Albania, Islanda Andorra e la sfida di cartello Francia Turchia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE A

Parlando dei tre gironi coinvolti oggi nei risultati qualificazioni Europei 2020, approfondiamo adesso l’analisi del gruppo A, che si è fatto più avvincente dopo la sconfitta di venerdì scorso dell’Inghilterra sul campo della Repubblica Ceca, che si è imposta per 2-1 in rimonta. In classifica adesso proprio i cechi hanno agganciato al comando a quota 12 punti gli inglesi, anche se va detto che la Repubblica Ceca ha giocato finora una partita in più e osserverà proprio oggi il suo turno di riposo. L’Inghilterra dunque ha l’occasione di tornare in vetta da sola, il terzo incomodo si chiama Kosovo, che ha 8 punti e naturalmente proverà a raggiungere uno dei primi due posti che portano in dote la qualificazione. Il Kosovo dunque oggi è chiamato a vincere contro il Montenegro: in questo caso si porterebbe a un solo punto dalla Repubblica Ceca e poi le due nazionali si giocherebbero tutto o quasi il 14 novembre, nello scontro diretto in terra ceca.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, 8^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 20.45

Kosovo Montenegro

Bulgaria Inghilterra

Classifica: Inghilterra, Repubblica Ceca 12; Kosovo 8; Montenegro, Bulgaria 3.

GRUPPO B

Ore 20.45

Ucraina Portogallo

Lituania Serbia

Classifica: Ucraina 16; Portogallo 11; Serbia 7; Lussemburgo 4; Lituania 1.

GRUPPO H

Ore 20.45

Moldavia Albania

Islanda Andorra

Francia Turchia

Classifica: Francia, Turchia 18; Islanda 12; Albania 9; Andorra, Moldavia 3.



