Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score (oggi 16 novembre)

Oggi sabato 16 novembre attendiamo altri risultati qualificazioni Europei 2020: il ciclo di partite in calendario nel mese di novembre prosegue infatti stasera con la nona giornata anche per i gironi C, E, G, I che sono gli ultimi a scendere in campo in questa finestra che risulterà determinante, visto che nei prossimi giorni avremo anche la decima e ultima giornata. Le partite saranno in totale dieci, allora andiamo a presentare tutti gli appuntamenti odierni con i risultati qualificazioni Europei 2020. Si comincerà già alle ore 15.00 con Cipro Scozia per il girone I; alle ore 18.00 sarà invece la volta di Azerbaigian Galles per il girone E, Slovenia Lettonia nel girone G, San Marino Kazakistan e Russia Belgio per il girone I; le ultime cinque partite infine saranno alle ore 20.45, quando cominceranno Irlanda del Nord Olanda e Germania Bielorussia per il girone C, Croazia Slovacchia per il girone E, Israele Polonia e Austria Macedonia nel girone G.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE C

Parlando dei ben quattro gironi coinvolti oggi nei risultati qualificazioni Europei 2020, approfondiamo adesso l’analisi del gruppo C, che è molto stuzzicante dal momento che vede coinvolte due big quali Olanda e Germania. La loro vita non è stata facile, perché l’Irlanda del Nord sta dando loro filo da torcere, tuttavia adesso la classifica del girone parla di olandesi e tedeschi appaiati al comando a quota 15 punti mentre l’Irlanda del Nord insegue a quota 12 punti. Facile capire che stasera l’attesa sarà tutta per quello che potrà succedere al Windsor Park di Belfast, dove i nord-irlandesi ospiteranno l’Olanda con la necessità di ottenere una vittoria per firmare l’aggancio che rimanderebbe ogni verdetto all’ultima giornata. D’altro canto l’Olanda ha l’occasione per chiudere i conti già con un turno d’anticipo, così come la Germania che verosimilmente dovrebbe approfittare dello scontro diretto fra le due rivali per chiudere i conti sfruttando l’impegno casalingo contro la Bielorussia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, 9^ GIORNATA

GIRONE C

ore 20.45

Irlanda del Nord Olanda

Germania Bielorussia

Classifica: Germania, Olanda 15; Irlanda del Nord 12; Bielorussia 4; Estonia 1.

GIRONE E

ore 18.00

Azerbaigian Galles

ore 20.45

Croazia Slovacchia

Classifica: Croazia 14; Ungheria 12; Slovacchia 10; Galles 8; Azerbaigian 1.

GIRONE G

ore 18.00

Slovenia Lettonia

ore 20.45

Israele Polonia

Austria Macedonia

Classifica: Polonia 19; Austria 16; Macedonia, Slovenia, Israele 11; Lettonia 0.

GIRONE I

ore 15.00

Cipro Scozia

ore 18.00

San Marino Kazakistan

Russia Belgio

Classifica: Belgio 24; Russia 21; Cipro 10; Scozia 9; Kazakistan 7; San Marino 0.



