Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score, partite 12 ottobre

Sono otto le partite che sabato 12 ottobre ci forniranno altri risultati delle qualificazioni agli Europei 2020. I gironi coinvolti sono tre, uno dei quali comprende cinque nazionali; la giornata è importante perché è quella in cui l’Italia potrebbe strappare aritmeticamente il pass per la fase finale, un obiettivo che comunque al netto della sfida di questa sera sembra già essere archiviato. Vediamo allora quali siano le partite che ci attendono: si parte alle ore 15:00 con Georgia-Irlanda (gruppo D), alle ore 18:00 avremo ben tre partite con Danimarca-Svizzera (gruppo D), Far Oer-Romania (gruppo F) e Bosnia-Finlandia (gruppo J). Alle ore 20:45 si conclude la giornata con Norvegia-Spagna e Malta-Svezia (gruppo F), Liechtenstein-Armenia e appunto Italia-Grecia (gruppo J). Quali saranno i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 per questo intenso sabato?

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: ITALIA, QUASI FATTA

Parlando dei risultati delle qualificazioni agli Europei 2020, abbiamo già detto che per l’Italia la missione si può considerare compiuta: lo sarà se arriverà una vittoria con conseguente stop della Bosnia a Zenica, contro una Finlandia che incredibilmente corre per il pass alla fase finale. Gli azzurri hanno incantato nel girone J, Roberto Mancini ha svolto davvero un ottimo lavoro ma bisognerà aspettare impegni più probanti per giudicare quale sia il reale valore di una nazionale che è giovane e ha elementi che fino a pochi mesi fa non avevano troppa esperienza internazionale. Chi è quasi qualificata poi è la Spagna, che come l’Italia ha sempre vinto: questa sera la Roja va in Norvegia per chiudere i conti, anche se Svezia e Romania hanno trasferte assolutamente abbordabili e di conseguenza il discorso dell’aritmetica dovrebbe essere rimandato alle gare del martedì. Ad ogni modo anche le Furie Rosse hanno confermato il pronostico, e stanno provando a risalire la corrente dopo aver trascorso anni difficili. Non resta adesso che accomodarci e aspettare che queste partite abbiano inizio, mancano ormai poche ore per una nuova tornata di sfide.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GRUPPO D

Ore 15:00 Georgia-Irlanda

Ore 18:00 Danimarca-Svizzera

CLASSIFICA: Irlanda 11, Danimarca 9, Svizzera 8, Georgia 4, Gibilterra 0

GRUPPO F

Ore 18:00 Far Oer-Romania

Ore 20:45 Malta-Svezia

Ore 20:45 Norvegia-Spagna

CLASSIFICA: Spagna 18, Svezia 11, Romania 10, Norvegia 9, Malta 3, Far Oer 0

GRUPPO J

Ore 18:00 Bosnia-Finlandia

Ore 20:45 Italia-Grecia

Ore 20:45 Liechtenstein-Armenia

CLASSIFICA: Italia 18, Finlandia 12, Armenia 9, Bosnia 7, Grecia 5, Liechtenstein 1



