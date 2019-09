Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score: si chiude il 5^ turno

Anche oggi sabato 7 settembre 2019 i riflettori si accendono sui match e quindi sui risultati delle Qualificazioni agli Europei 2020: con oggi però si chiuderà il quinto turno di questo torneo preliminare e per fortuna non rimarremo orfani del grande calcio del continente, perché già domani avranno luogo le sfide per la sesta giornata. Prima però di guardare già alla prossima fase vediamo che ci riserva oggi il programma: giunti ormai all’ultima giornata del quinto turno, ecco che rimangono solo 3 gironi che ancora non hanno calcato il campo e quindi in gruppi A, B e H, che presentano nelle loro file anche formazioni blasonate e di grande prestigio come la Francia, Inghilterra e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ci attendono quindi delle sfide davvero emozionanti: vediamo quindi subito che ci riserva il programma ufficiale per questa giornata dei match e dei risultati delle qualificazioni agli Europei 2020.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: I MATCH DI OGGI

Controllando quindi subito il calendario ufficiale, ecco che in questo sabato 7 settembre, il primo fischio d’inizio per gli incontri del torneo di qualificazione alla prossima manifestazione continentale si udirà già alle ore 15.00 per la sfida del gruppo A tra Kosovo e Repubblica ceca. Solo dopo qualche ora però si entrerà nel vivo del programma: già alle ore 18,00 infatti sono previsti ben tre incontri e quindi Inghilterra-Bulgaria a Wembley, Lituania-Ucraina a LFF Stadionas di Vilnius e Islanda-Moldavia, prevista invece tra le mura del Laugardalsvollur di Reykjavik. Gran finale per le ore 20.45, con le ultime partite di questa quinta giornata tra cui anche il big match tra Serbia-Portogallo, allo stadion Rajko Mitic. Da programma ecco anche le partite Turchia-Andorra e Francia-Albania, con i Blues tra i protagonisti più attesi di questa serata.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GRUPPO A

Ore 15.00 Kosovo-Repubblica Ceca

Ore 20,45 Inghilterra-Bulgaria

CLASSIFICA: Inghilterra, Rep. Ceca 6, Kosovo 5, Montenegro Bulgaria 2

GRUPPO B

Ore 18,00 Lituania-Ucraina

Ore 20,45 Serbia-Portogallo

CLASSIFICA: Ucraina 10, Lussemburgo Serbia 4, Portogallo 2, Lituania 1

GRUPPO H

Ore 18,00 Islanda-Moldavia

Ore 20,45 Turchia-Andorra

Ore 20,45 Francia-Albania

CLASSIFICA: Francia, Turchia, Islanda 9, Albania 6, Moldavia 3, Andorra 0



