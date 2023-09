RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Scozia dominante! Diretta gol live (12 settembre 2023)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: IL GIRONE A

Abbiamo già visto, nel presentare i risultati delle qualificazioni Europei 2024, che il gruppo A è dominato dalla Scozia: i britannici avranno anche giocato due partite in più della Spagna e una delle altre avversarie, ma intanto hanno sempre vinto e dunque hanno battuto anche la Roja (con doppietta di Scott McTominay), un risultato che chiaramente fa la differenza in questo momento. La Scozia si trova a +11 su Norvegia e Georgia: diciamo che potrebbe ritrovarsi comunque con 8 lunghezze di vantaggio sugli scandinavi (favoriti questa sera) ma tifano per un pareggio nella sfida diretta per il terzo posto, contando che la Spagna non dovrebbe sbagliare nella sua partita contro Cipro.

A quel punto, pensare che la Norvegia possa fare 9 punti nelle tre partite che restano da giocare è abbastanza complesso, inoltre la Scozia dovrebbe rimanere ferma a zero punti e già i 15 di oggi sarebbero un bottino sufficiente per garantire un posto tra le quattro migliori terze, che accedono direttamente alla fase finale del torneo. Insomma: la Scozia per la seconda edizione consecutiva potrebbe andare a giocare la fase finale degli Europei, poi eventualmente dovrà risolvere il fatto di non averne mai superato il primo turno nella sua storia… (agg. di Claudio Franceschini)

RISCATTO ITALIA?

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 vivono oggi, martedì 12 settembre, le ultime partite di questa tornata di settembre: si gioca alle ore 20:45 per i gironi A, C, F e I, in campo anche l’Italia che a San Siro, contro l’Ucraina, non può permettersi passi falsi dopo aver pareggiato contro la Macedonia del Nord, un risultato negativo nell’esordio di Luciano Spalletti che potrebbe aver complicato non di poco il percorso verso la fase finale. Nel nostro girone si gioca anche Malta Macedonia del Nord: confidiamo in un aiuto da parte di Michele Marcolini, la realtà è che i balcanici partono ovviamente favoriti e questo aumenta le nostre paure, con l’Inghilterra che riposa ma ha già preso il largo.

Guardando le classifiche degli altri gironi, nei risultati delle qualificazioni Europei 2024, possiamo notare la grande situazione della Scozia: turno di riposo stasera per i britannici, ma 9 punti di vantaggio sulla Spagna e ben 11 su Norvegia e Georgia, scandinavi che hanno una bella occasione per tenere vive le loro speranze mentre i georgiani sono reduci dall’incredibile 1-7 interno subito dalla Roja. Non resta allora che aspettare che per i risultati delle qualificazioni Europei 2024 si giochi, noi tra poche ore ci metteremo comodi per assistere alle partite ma intanto possiamo fare qualche ulteriore approfondimento sulla serata ormai imminente.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati delle qualificazioni Europei 2024: focus naturalmente sull’Italia, che è campione in carica ma è anche reduce dal flop nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar – peraltro la seconda volta consecutiva in cui non abbiamo raggiunto la fase finale – e ovviamente le improvvise (o meno) dimissioni di Roberto Mancini, che hanno portato Spalletti a uscire dall’anno sabbatico per guidare una nazionale che, pronti via, si è fatta recuperare dalla Macedonia del Nord. Nella classifica del girone C l’Italia è terza insieme ai balcanici: ha giocato meno delle altre a causa della Nations League, ma in tre partite ha racimolato 4 punti ed è troppo poco per il momento.

Certo rimane sempre la possibilità che gli azzurri vincano le restanti partite nei risultati delle qualificazioni Europei 2024: chiuderebbero a quota 19 e sarebbe sufficiente per strappare il pass per la fase finale. tuttavia, contando che ci saranno da affrontare le trasferte in Inghilterra e Ucraina, il cielo non è troppo sereno sopra la nostra nazionale: intanto stasera a San Siro bisognerà vincere senza se e senza ma, poi quando tra qualche mese si tornerà in campo vedremo…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO A

Ore 20:45 Norvegia Georgia

Ore 20:45 Spagna Cipro

CLASSIFICA: Scozia 15, Spagna 6, Norvegia 4, Georgia 4, Cipro 0

GRUPPO C

Ore 20:45 Italia Ucraina

Ore 20:45 Malta Macedonia del Nord

CLASSIFICA: Inghilterra 13, Ucraina 7, Italia 4, Macedonia del Nord 4, Malta 0

GRUPPO F

Ore 20:45 Belgio Estonia

Ore 20:45 Svezia Austria

CLASSIFICA: Belgio 10, Austria 10, Svezia 6, Azerbaijan 1, Estonia 1

GRUPPO I

Ore 20:45 Israele Bielorussia

Ore 20:45 Romania Kosovo

Ore 20:45 Svizzera Andorra

CLASSIFICA: Svizzera 11, Romania 9, Israele 8, Bielorussia 4, Kosovo 4, Andorra 2











