RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Girone C senza gli azzurri, diretta gol live score

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SENZA GLI AZZURRI

Oggi per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024 scenderà in campo anche il girone C, che è quello dell’Italia, però gli Azzurri di Roberto Mancini osserveranno il secondo turno di riposo consecutivo, perché ovviamente in questi giorni l’Italia è stata impegnata nelle Final Four di Nations League. Ricordiamo allora che gli Azzurri saranno attesi da un autunno molto intenso, perché evidentemente non riposeranno più nelle sei giornate in programma fra settembre e novembre. Per la precisione, la nostra Nazionale tornerà in campo il 9 settembre in trasferta contro la Macedonia del Nord, mentre tre giorni più tardi avremo Italia Ucraina allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

Probabili formazioni Islanda Portogallo/ Diretta tv: chi sarà titolare? (Qualificazioni Euro 2024)

Ad ottobre il primo impegno sarà quello casalingo contro Malta, fissato per il giorno 14, mentre il 17 ottobre il livello di difficoltà sarà decisamente più alto, perché quello sarà il giorno di Inghilterra Italia. Infine, le nostre ultime due partite saranno disputate il 17 e il 20 novembre prossimi: la prima sarà in casa contro la Macedonia del Nord, mentre la chiusura sarà in trasferta contro l’Ucraina, il che ovviamente vorrà dire verosimilmente in campo neutro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Estonia Belgio/ Diretta tv: chi giocherà domani? (Qualificazioni Euro 2024)

ANCORA IN CAMPO!

Si gioca ancora per i risultati delle qualificazioni Europei 2024: si torna in campo lunedì 19 giugno, saranno 12 le partite cui assisteremo che, per la quarta giornata, coinvolgono cinque gironi con tre gare che iniziano alle ore 18:00 e le altre che invece sono alle ore 20:45. Cosa dire di questo turno? Le big in campo sono sostanzialmente due, i match da seguire Francia Grecia (gruppo B) e Inghilterra Macedonia del Nord (gruppo C), quest’ultima importante anche per l’Italia e con i tre leoni che, esattamente come i Bleus, possono volare a 12 punti – punteggio pieno – mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GRECIA/ Quote: Giroud-Mbappé, la coppia di lusso (19 giugno 2023)

Per alcuni di questi gironi siamo già a metà percorso, perché si esauriscono le gare di andata; tuttavia essendo gruppi da cinque nazionali ce ne sono alcune che sono rimaste indietro, le quattro partecipanti alla Final Four di Nations League dovranno poi recuperare due gare. Vedremo insomma cosa succederà nel corso della serata, certamente i risultati delle qualificazioni Europei 2024 porteranno in dote tante emozioni e dunque non possiamo fare altro che lasciar parlare i campi, nel frattempo come sempre ci prendiamo qualche momento per provare a entrare ancor più nel dettaglio di queste interessantissime sfide.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Sono tanti i temi caldi nei risultati delle qualificazioni Europei 2024. Le sorprese nei giorni scorsi non sono mancate: abbiamo per esempio visto l’Armenia andare a vincere in Galles, un successo che probabilmente non cambierà la narrazione circa le possibilità di questa nazionale di andare a prendersi la fase finale ma che, certamente, è interessante perché ci dice di un movimento in crescita, e di un’Armenia che potrebbe togliersi ancora qualche soddisfazione. Nel girone H la situazione è straordinaria, con ben quattro nazionali che hanno 6 punti; scenario come già visto ben definito nei gruppi di Francia e Inghilterra.

Le due big stanno volando senza alcun problema, nel gruppo B l’Olanda si dovrà preoccupare della Grecia – che però stasera gioca a Saint Denis – mentre nel girone dell’Italia abbiamo un’Ucraina che, ospitando Malta, verosimilmente salirà a 6 punti ma avendo giocato più degli azzurri, pur potendo mettere tanta pressione alla nostra nazionale che è reduce dalla Final Four di Nations League al pari di Croazia, Spagna e Olanda. Tra poco si gioca: come cambieranno le classifiche dei gironi lo scopriremo con gli attesi risultati delle qualificazioni Europei 2024 per questo lunedì 19 giugno…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: 4^ GIORNATA

GRUPPO B

Ore 20:45 Francia Grecia

Ore 20:45 Irlanda Gibilterra

CLASSIFICA: Francia 9, Grecia 6, Olanda 3, Irlanda 0, Gibilterra 0

GRUPPO C

Ore 18:00 Ucraina Malta

Ore 20:45 Inghilterra Macedonia del Nord

CLASSIFICA: Inghilterra 9, Ucraina 3, Italia 3, Macedonia del Nord 3, Malta 0

GRUPPO D

Ore 18:00 Armenia Lettonia

Ore 20:45 Turchia Galles

CLASSIFICA: Turchia 6, Croazia 4, Galles 4, Armenia 3, Lettonia 0

GRUPPO H

Ore 18:00 Finlandia San Marino

Ore 20:45 Irlanda del Nord Kazakhstan

Ore 20:45 Slovenia Danimarca

CLASSIFICA: Danimarca 6, Kazakhsta 6, Finlandia 6, Slovenia 6, Irlanda del Nord 3, San Marino 0

GRUPPO I

Ore 20:45 Bielorussia Kosovo

Ore 20:45 Israele Andorra

Ore 20:45 Svizzera Romania

CLASSIFICA: Svizzera 9, Romania 7, Israele 4, Kosovo 3, Andorra 1, Bielorussia 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA