RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Focus girone I! Diretta gol live score (oggi 18 novembre)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: IL GIRONE I

Nel parlare dei risultati delle qualificazioni Europei 2024 non abbiamo ancora affrontato il girone I, se non per dire che appunto Israele torna a giocare: questa nazionale ha pareggiato il recupero contro la Svizzera e attualmente è in piena corsa per qualificarsi, anche se sarà difficile. Infatti, questa sera gioca ad Andorra ma le avversarie di rossocrociati e Romania sono rispettivamente Kosovo e Bielorussia: i kosovari potrebbero anche fare lo scherzetto alla Svizzera che però è in casa, dunque lo scenario più probabile è una tripla vittoria delle prime tre in classifica che porterebbe la Romania ad avere 19 punti, con Svizzera a 18 e Israele a 14.

A quel punto certamente le due partite ancora da giocare potrebbero aiutare la nazionale israeliana, che battendo la Svizzera nel recupero salirebbe a -1; poi ci sarebbe la partita casalinga contro la Romania, altra grande occasione. Insomma: con due vittorie Israele sarebbe certamente qualificata agli Europei 2024, ma purtroppo bisogna anche dire che l’anno prossimo bisognerà valutare la situazione interna nel Paese, ricordando che nel 1992 per motivi molto simili la Jugoslavia era stata esclusa e la Danimarca, ripescata in fretta e furia, aveva finito con il vincere un clamoroso titolo… (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRI VERDETTI OGGI!

Si gioca ancora per i risultati delle qualificazioni Europei 2024: torniamo in campo sabato 18 novembre (a partire dalle ore 15:00, e fino ai match che iniziano alle ore 20:45) per sette partite che riguardano i gironi B, D e I, ovviamente siamo sempre nella penultima giornata e questa sera potrebbero arrivare altri verdetti circa le nazionali qualificate alla fase finale. Intanto, come buona notizia possiamo dare il fatto che Andorra Israele si dovrebbe regolarmente disputare; nel girone I allora la nazionale israeliana resta in corsa per la qualificazione, anche se ovviamente in questo momento sono altre le priorità del Paese.

Nel girone B abbiamo la Francia già qualificata e che ora punta a chiudere a punteggio pieno, mentre nel girone D il pass lo ha ottenuto la Turchia; avremo dunque alcune nazionali che lotteranno per il secondo posto nelle rispettive classifiche così da prendersi la fase finale, ricordando che poi ci sarebbe eventualmente un’altra possibilità nell’ultima giornata. Vedremo intanto cosa succederà questa sera, perché tra poco sarà già il momento di riferirci ai campi per il sabato dedicato ai risultati delle qualificazioni Europei 2024, sperando naturalmente che il divertimento non manchi…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando meglio la situazione dei risultati delle qualificazioni Europei 2024, possiamo dire che nel girone B è tutto quasi risolto: abbiamo detto della Francia che ha già ottenuto aritmeticamente il primo posto nel girone, grazie alla vittoria in Olanda e ovviamente alla doppia sfida diretta con gli orange che è favorevole. Anche la Grecia ha 12 punti, ma una partita in più: questa sera gli ellenici riposano, ma sono quasi eliminati perché l’Olanda può prendersi il pass aritmetico vincendo in casa contro l’Irlanda ma, anche qualora dovesse perdere, avrebbe poi la grande occasione di chiudere i giochi nella trasferta contro Gibilterra, assolutamente abbordabile.

Nel girone D invece la Turchia ha fatto il colpo grosso: va ricordato che questa nazionale nell’ultima edizione degli Europei aveva deluso le aspettative venendo eliminata al primo turno, poi ha anche cambiato qualcosa in termini di calciatori convocati e si è trovata inserita in un gruppo che comprendeva Croazia e Galles. Nonostante questo è riuscita a mettersi davanti queste due nazionali, tecnicamente ci sarebbe ancora la possibilità di un arrivo di tre nazionali a 16 punti ma la Turchia avrebbe la classifica avulsa dalla sua parte.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: 9^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:45 Francia Gibilterra

Ore 20:45 Olanda Irlanda

CLASSIFICA: Francia 18, Olanda 12, Grecia 12, Irlanda 6, Gibilterra 0

GIRONE D

Ore 15:00 Armenia Galles

Ore 18:00 Lettonia Croazia

CLASSIFICA: Turchia 16, Galles 10, Croazia 10, Armenia 7, Lettonia 3

GIRONE I

Ore 18:00 Bielorussia Andorra

Ore 20:45 Israele Romania

Ore 20:45 Svizzera Kosovo

CLASSIFICA: Romania 16, Svizzera 16, Israele 12, Kosovo 10, Bielorussia 6, Andorra 2











