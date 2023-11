RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: la Croazia c’è! (21 novembre)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: LA CROAZIA C’E’!

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 chiudono il quadro con la qualificazione della Croazia che completa il quadro delle 21 squadre che approdano direttamente a Euro 2024. Le ultime tre qualificate arriveranno dai play off. Intanto, croati che chiudono sull’1-0 grazie a un gol di Budimir la sfida contro l’Armenia. Costretto dunque ai play off il Galles che non è riuscito comunque a battere la Turchia, fermandosi sull’1-1. Negli altri match pari per 2-2 per la Francia in Grecia mentre l’Olanda vince in goleada a Gibilterra. Svizzera battuta in Romania ma già qualificata, ai play off Israele che chiude con un successo ad Andorra. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SI COMINCIA!

Finalmente siamo pronti a far parlare i campi per i risultati delle qualificazioni Europei 2024. Abbiamo già visto che l’unico verdetto ancora in bilico riguarda la sfida a distanza tra Croazia e Galles, nel gruppo D: la doppia sfida diretta è a favore dei Dragoni, ma i balcanici hanno due punti in più e soprattutto ospitano l’Armenia in una partita abbordabile. Per la Croazia sarebbe la settima partecipazioni in otto tentativi da quando è tornata indipendente: ha fallito le qualificazioni soltanto nel 2000, per il resto ha raggiunto due volte i quarti di finale e nelle ultime edue edizioni si è fermata agli ottavi, mentre per due volte (2004 e 2012) non è riuscita a passare il girone eliminatorio.

Il Galles fino al 2016 non aveva mai raggiunto la fase finale degli Europei; alla prima partecipazione ha raggiunto una storica semifinale, cinque anni più tardi era nel girone dell’Italia (con cui ha pareggiato l’ultima partita) e ha centrato gli ottavi, venendo però eliminato dalla Danimarca con un sonoro 4-0. Sarebbe comunque la terza qualificazione consecutiva per i Dragoni, a conferma di un trend positivo che si è innestato in questi anni recenti; la risposta come sempre ce la daranno i campi, noi adesso possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i tanti protagonisti di questa serata perché ci siamo davvero, per i risultati delle qualificazioni Europei 2024 si può veramente iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL RITORNO

Presentando l’ultima giornata per i risultati delle qualificazioni Europei 2024, possiamo parlare del grande ritorno della Romania: la nazionale dell’Est Europa è prima in classifica nel gruppo I, questa sera contro la Svizzera si gioca il primato definitivo ma, soprattutto, grazie alla vittoria ottenuta contro Israele si è assicurata la qualificazione aritmetica alla fase finale. L’anno prossimo, quando gli Europei prenderanno il via, saranno passati 8 anni dall’ultima partecipazione a un grande torneo: la Romania non gioca i Mondiali addirittura dal 1994 – fu un’edizione brillante, conclusa ai quarti con Gheorghe Hagi a trascinare questa nazionale – mentre agli Europei, dopo i quarti del 2000 (eliminata dall’Italia) ha disputato due volte il primo turno.

Un primo turno che, però, da quel momento non ha più superato: nel 2016, in Portogallo, c’è stata l’ultima apparizione alla fase finale con pareggio contro la Svizzera e sconfitte contro Francia e, soprattutto, Albania nella partita che avrebbe potuto sancire la qualificazione. Diciamo allora che non è passato tantissimo da quando abbiamo visto la Romania agli Europei, ma certamente si tratta di un ritorno gradito perché questa nazionale ha spesso prodotto talenti molto interessanti che hanno fatto strada nel calcio continentale, ma come gruppo ha vissuto stagioni complesse. Chiaramente, bisognerà vedere l’anno prossimo cosa succederà nella fase finale. (agg. di Claudio Franceschini)

SI CHIUDE IL PERCORSO!

L’ultima giornata per i risultati delle qualificazioni Europei 2024 va in scena martedì 21 novembre: vivremo sette partite, tutte con inizio alle ore 20:45, e saranno coinvolti i gironi B, D e I. Cosa dire? Il quadro è sostanzialmente definito: delle nazionali che avremo in campo stasera Francia, Olanda, Turchia, Romania e Svizzera hanno già ottenuto la qualificazione aritmetica alla fase finale del torneo. Resta dunque in ballo un solo verdetto, al netto della definizione degli spareggi che però riguarda i piazzamenti nella Nations League: la classifica del gruppo D ci deve dire chi tra Croazia e Galles si qualificherà.

I balcanici sono nettamente favoriti: hanno 2 punti in più e ospitano l’Armenia, attenzione però perché il pareggio potrebbe non bastare perché il Galles (che è in casa contro la Turchia, come detto già qualificata) ha dalla sua parte la doppia sfida diretta e, di conseguenza, a parità di punti otterrebbe il pass per la fase finale. Dunque avremo una serata in cui le emozioni in larga parte non riguarderanno l’esito finale e determinante, ma in ogni caso i risultati delle qualificazioni Europei 2024 potrebbero comunque regalarci partite interessanti, anche perché a volte giocare senza la pressione della vittoria a tutti costi può dare vita a 90 minuti di grande intensità e qualità. Staremo a vedere…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci prepariamo dunque a vivere la serata dedicata ai risultati delle qualificazioni Europei 2024. Partiamo dalla Francia, che sabato sera ha fatto qualcosa di straordinario: vero che l’avversaria era Gibilterra, ma la piccola nazionale aveva comunque incassato una media di 3,5 gol a partita e invece a Nizza la Francia ha vinto addirittura 14-0. Un record, perché nella loro storia i Bleus non erano mai riusciti a segnare 10 gol in un match; adesso per Didier Deschamps, nella trasferta in Grecia, ci sarà la possibilità di chiudere la classifica del gruppo A a punteggio pieno, tra l’altro gli ellenici sono già certi di aver raggiunto lo spareggio.

In questo girone si è qualificata anche l’Olanda, che era partita non troppo bene: è ormai lontano lo 0-4 incassato dalla Francia, gli Orange hanno poi sempre vinto (al netto della sconfitta interna contro gli stessi transalpini) e sono riusciti a superare la Grecia, cui l’aggancio in classifica non servirebbe più visto che la doppia sfida diretta è colorata appunto di arancione. Per il resto, possiamo citare il grande ritorno della Romania e come già visto la volata finale tra Croazia e Galles: difficile che possano arrivare sorprese ma i balcanici, nel corso dei risultati delle qualificazioni Europei 2024, non sono stati brillantissimi e l’Armenia, che virtualmente è stata in corsa fino a pochi giorni fa, potrebbe tirare fuori un po’ di orgoglio dando una mano ai Dragoni a raggiungere l’obiettivo…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: 10^ GIORNATA

GRUPPO B

RISULTATO FINALE Grecia Francia 2-2

RISULTATO FINALE Gibilterra Olanda 0-6

CLASSIFICA: Francia 22, Olanda 18, Grecia 13, Irlanda 6, Gibilterra 0

GRUPPO D

RISULTATO FINALE Croazia Armenia 1-0

RISULTATO FINALE Galles Turchia 1-1

CLASSIFICA: Turchia 17, Croazia 16, Galles 12, Armenia 8, Lettonia 3

GRUPPO I

RISULTATO FINALE Romania Svizzera 1-0

RISULTATO FINALE Andorra Israele 0-2

RISULTATO FINALE Kosovo Bielorussia 0-1

CLASSIFICA: Romania 22, Svizzera 17, Israele 15, Bielorussia 12, Kosovo 11, Andorra 2











