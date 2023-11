RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Via in Kazakistan! Diretta gol livescore 17 novembre 2023

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SI COMINCIA

Tutto è pronto per Kazakistan San Marino che apre il quadro dei risultati delle qualificazioni Europei 2024 per quanto riguarda le partite di oggi, aspettando l’Italia che giocherà alle ore 20.45 contro la Macedonia del Nord. Abbiamo già accennato al fatto che la situazione nel girone H sia decisamente intricata: logicamente tutti ci attendiamo una vittoria del Kazakistan contro San Marino, diversamente sarebbe un vero suicidio sportivo per i kazaki. Ipotizzando questa vittoria, il Kazakistan salirebbe a quota 18 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla coppia formata da Danimarca e Slovenia, che poi giocheranno stasera lo scontro diretto.

La vincente sarebbe già qualificata, la perdente invece avrebbe il fiato sul collo dei kazaki nell’ultima giornata; infine, in caso di pareggio nessuno sarebbe qualificato ma la coppia di testa avrebbe due punti di vantaggio. Tutto questo naturalmente se il Kazakistan vincerà la partita che sta per cominciare: parola quindi al campo per il venerdì in compagnia dei risultati delle qualificazioni Europei 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO L’ITALIA!

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 ci faranno naturalmente compagnia anche oggi, venerdì 17 novembre 2023, che sarà anzi un giorno molto importante per l’Italia, attesa stasera dalla sua penultima partita contro la Macedonia del Nord. Il bivio sarà in realtà lunedì sera contro l’Ucraina, che oggi riposa: una vittoria stasera ci garantirebbe di avere due risultati a nostro favore fra tre giorni, altrimenti (quindi in caso di pareggio o sconfitta stasera) sarà necessario vincere contro l’Ucraina.

Insomma, oggi non sarà giorno di verdetti, almeno per noi, ma si annuncia comunque una giornata molto interessante per i risultati qualificazioni Europei 2024, perché siamo alla penultima giornata e naturalmente le classifiche sono sempre più vicine a una definizione definitiva. Possiamo notare che nel nostro girone C l’appuntamento sarà alle ore 20.45 per entrambe le partite, quindi anche per Inghilterra Malta oltre che per Italia Macedonia del Nord, ma gli inglesi sono già qualificati a Euro 2024 e in casa contro il fanalino di coda sarà di fatto un’amichevole.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: TUTTE LE PARTITE

Allargando lo sguardo anche agli altri gruppi, che cosa ci offriranno oggi i risultati delle qualificazioni Europei 2024? Per evidenti esigenze di fuso orario, il girone H inizierà il suo venerdì già alle ore 16.00 italiane con Kazakistan San Marino, che sarà seguita alle ore 18.00 da Finlandia Irlanda del Nord e infine alle ore 20.45 dal big-match Danimarca Slovenia (chi vince sarà matematicamente qualificato), si tratta di un gruppo ancora apertissimo e quindi i verdetti di oggi saranno fondamentali.

Il terzo e ultimo gruppo che sarà protagonista oggi per quanto riguarda i risultati delle qualificazioni Europei 2024 sarà il girone E, anche in questo caso su due fasce orarie differenti: infatti l’appuntamento sarà alle ore 18.00 con Moldavia Albania e poi alle ore 20.45 con Polonia Repubblica Ceca, tutte e quattro queste Nazionali sono ancora in corsa, ogni singolo punto potrebbe fare la differenza e quindi ne vedremo delle belle nelle prossime ore, per un venerdì che si annuncia decisamente appassionante…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GIRONE C

ore 20.45 Inghilterra Malta

ore 20.45 Italia Macedonia del Nord

CLASSIFICA: Inghilterra 16; Ucraina 13; Italia 10; Macedonia del Nord 7; Malta 0.

GIRONE E

ore 18.00 Moldavia Albania

ore 20.45 Polonia Repubblica Ceca

CLASSIFICA: Albania 13; Repubblica Ceca 11; Polonia 10; Moldavia 9; Far Oer 1.

GIRONE H

ore 16.00 Kazakistan San Marino 1-0

ore 18.00 Finlandia Irlanda del Nord

ore 20.45 Danimarca Slovenia

CLASSIFICA: Slovenia, Danimarca 19; Kazakistan 15; Finlandia 12; Irlanda del Nord 6; San Marino 0.











