RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Speranze magiare! Diretta gol live score (16 novembre)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: IL GIRONE G

Nel quadro dei risultati delle qualificazioni Europei 2024 è molto interessante il gruppo G, l’unico tra quelli coinvolti oggi a dover ancora fornire due verdetti. La situazione di classifica ci dice che l’Ungheria comanda con 17 punti, la Serbia ne ha 16 mentre il Montenegro 8: tra queste tre nazionali, solo la Serbia ha una sola partita da disputare ma sarà quella contro la Bulgaria, ultima in classifica con 2 punti. I balcanici giocheranno in casa: salvo clamorosi capovolgimenti di fronte possiamo considerarli qualificati, ma sostanzialmente anche l’Ungheria di Marco Rossi è ad un passo dal traguardo. Infatti i magiari, come già visto, sono a +6 sul Montenegro: non sono ancora qualificati perché domenica ospiteranno proprio questa nazionale nell’ultima giornata.

Diciamo allora che, per qualificarsi, il Montenegro dovrebbe vincere questa sera contro la Lituania e poi battere l’Ungheria, sperando ovviamente che i magiari perdano oggi in Bulgaria: potrebbe sempre succedere, e dunque attenzione. Certo, i montenegrini possono mangiarsi le mani perché all’andata in Lituania hanno pareggiato 2-2: forse sarebbero comunque stati eliminati, ma certamente con due punti in più avrebbero affrontato in un altro modo le ultime due partite, per esempio questa sera si sarebbero potuti accontentare di un pareggio dell’Ungheria… (agg. di Claudio Franceschini)

VERDETTI IMPORTANTI!

A distanza di un mese, torna l’appuntamento con i risultati delle qualificazioni Europei 2024: giovedì 16 novembre, alle ore 18:00, inizia quella che è la penultima giornata dei gironi e saranno nove le partite cui assisteremo oggi. Ben cinque di queste alle ore 18:00, le altre quattro alle ore 20:45, abbiamo coinvolti i gironi A, F, G e J e, bisogna dirlo, alcune nazionali sono ovviamente già qualificate alla fase finale, mentre altre andranno ancora a caccia del pass. Da questo punto di vista, tracciamo subito una linea andando a citare le partite più importanti: Bulgaria Ungheria, Montenegro Lituania e Slovacchia Islanda, ma attenzione anche a Lussemburgo Bosnia.

Vedremo allora cosa succederà sui vari campi, ricordando che per ogni girone le qualificate agli Europei 2024 sono due e le nazionali restanti si giocheranno tutto negli spareggi, la cui composizione però sarà data dall’esito della Nations League formando così un quadro dall’analisi non troppo immediata. Detto questo, tra poco si potrà tornare a giocare per i risultati delle qualificazioni Europei 2024 e noi, nelle ore che ci separano dalle partite, possiamo provare a tracciare un bilancio valutando quello che ci attende in questo entusiasmante giovedì sera.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Approfondendo il discorso sui risultati delle qualificazioni Europei 2024, diciamo allora che nel girone A è tutto già deciso: Spagna e Scozia sono qualificate alla fase finale, in queste ultime due giornate le due nazionali andranno a caccia del primo posto nel girone che potrebbe aiutare in sede di sorteggio, chiaramente i britannici sono maggiormente interessanti alla questione anche nel tentativo di risalire posizioni nel ranking, detto che comunque l’obiettivo di giocare gli Europei per la seconda edizione consecutiva è stato raggiunto in maniera brillante, a scapito della Norvegia di Haaland e Odeegard che purtroppo resterà fuori, pur avendo le potenzialità per qualificarsi.

Nel gruppo F lo scenario è identico per Belgio e Austria, abbondantemente qualificate a spese della Svezia e con il primo posto ancora in palio, i Diavoli Rossi hanno un punto di vantaggio e questa sera riposano, ma poi si fermerà l’Austria e il Belgio ospiterà l’Azerbaijan, dunque è totalmente favorito per chiudere al comando. Ancora da decidere invece i due posti nel gruppo G con l’Ungheria che ha bisogno di un punto per escludere definitivamente il Montenegro, e la Serbia che ha una partita in più e la giocherà contro la Bulgaria domenica; nel gruppo J Portogallo qualificato in anticipo, Slovacchia vicina ma qui occhio alle sorprese…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO A

Ore 18:00 Cipro Spagna

Ore 20:34 Georgia Scozia

CLASSIFICA: Spagna 15, Scozia 15, Norvegia 10, Georgia 7, Cipro 0

GRUPPO F

Ore 18:00 Azerbaijan Svezia

Ore 18:00 Estonia Austria

CLASSIFICA: Belgio 17, Austria 16, Svezia 7, Azerbaijan 4, Estonia 1

GRUPPO G

Ore 18:00 Bulgaria Ungheria

Ore 20:45 Montenegro Lituania

CLASSIFICA: Ungheria 14, Serbia 13, Montenegro 8, Lituania 6, Bulgaria 2

GRUPPO J

Ore 20:45 Liechtenstein Portogallo

Ore 20:45 Lussemburgo Bosnia

Ore 20:45 Slovacchia Islanda

CLASSIFICA: Portogallo 24, Slovacchia 16, Lussemburgo 11, Islanda 10, Bosnia 9, Liechtenstein 0











