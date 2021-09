Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live, 7 settembre

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: ECCO IL TERZO TURNO!

I risultati delle qualificazioni Mondiali 2022, per martedì 7 settembre, sono inaugurati da Azerbaijan Portogallo: unica partita in programma alle ore 18:00, farà da antipasto alle altre sfide che prenderanno il via alle ore 20:45. Tra le nazionali impegnate in questo ultimo turno di settembre, troveremo alcune big come Francia e Olanda; ricordiamo che, anche per permettere lo svolgimento delle Final Four di Nations League, e in generale per lasciare spazio a questa competizione, la Uefa ha rivisto il calendario delle sue qualificazioni e ha piazzato una finestra che per questo mese comprendeva tre giornate.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LITUANIA/ Diretta tv, sarà spazio per Bastoni?

Alcune nazionali le hanno giocate tutte, altre invece hanno avuto un turno di riposo (naturalmente nei gironi con cinque squadre); quel che conta è che in questo modo ci siamo davvero avvicinati alla conclusione delle qualificazioni, e tra poco sarà già tempo di tirare le somme. Anche per questo motivo i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 che matureranno oggi saranno particolarmente importanti; senza indugiare oltre andiamo quindi a presentare le sfide che vivremo martedì 7 settembre, provando a tracciarne i temi principali.

Brasile Argentina sospesa/ A decidere sarà la Fifa: si va verso lo 0-3 a tavolino?

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022, interessante notare come nel gruppo A continui il duello a distanza tra Serbia e Portogallo, con i balcanici che hanno una differenza reti migliore ma dovranno giocare in trasferta la partita di ritorno. Rischia grosso la Francia che, reduce da due pareggi abbastanza deludenti, non ha pagato dazio per la frenata dell’Ucraina in Kazakhstan ma ora potrebbe non riuscire a battere in casa la Finlandia, che ha due gare in meno e dunque tante possibilità di effettuare un clamoroso sorpasso e costringere i campioni del mondo in carica agli spareggi, o peggio a mancare l’accesso alla fase finale dei Mondiali.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICA/ Diretta gol live: tedeschi ok!

Discorso simile quello per l’Olanda, che peraltro ha una situazione ancora peggiore (seconda insieme alla Norvegia) e affronta questa sera la capolista Turchia, grande occasione per effettuare il sorpasso ma anche partita che potenzialmente potrebbe frustrare in maniera definitiva le possibilità degli orange. Sogna ovviamente la Norvegia, mentre la Danimarca continua a volare a punteggio pieno e Russia e Croazia per il momento si contendono il primo posto nel gruppo H, con entrambe le nazionali che chiaramente hanno come obiettivo quello di qualificarsi immediatamente alla fase finale dei Mondiali 2022, evitando uno spareggio che poi sarebbe rischioso per tutti.

GRUPPO A

Ore 18:00 Azerbaijan Portogallo

Ore 20:45 Irlanda Serbia

CLASSIFICA: Serbia 10, Portogallo 10, Lussemburgo 6, Irlanda 1, Azerbaijan 1

GRUPPO D

Ore 20:45 Bosnia Kazakhstan

Ore 20:45 Francia Finlandia

CLASSIFICA: Francia 9, Finlandia 5, Ucraina 5, Bosnia 2, Kazakhstan 2

GRUPPO F

Ore 20:45 Far Oer Moldavia

Ore 20:45 Danimarca Israele

Ore 20:45 Austria Scozia

CLASSIFICA: Danimarca 15, Israele 10, Scozia 8, Austria 7, Far Oer 1, Moldavia 1

GRUPPO G

Ore 20:45 Montenegro Lettonia

Ore 20:45 Norvegia Gibilterra

Ore 20:45 Olanda Turchia

CLASSIFICA: Turchia 11, Olanda 10, Norvegia 10, Montenegro 7, Lettonia 4, Gibilterra 0

GRUPPO H

Ore 20:45 Russia Malta

Ore 20:45 Slovacchia Cipro

Ore 20:45 Croazia Slovenia

CLASSIFICA: Russia 10, Croazia 10, Slovenia 7, Slovacchia 6, Malta 4, Cipro 4



© RIPRODUZIONE RISERVATA