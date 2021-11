Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live 9^ giornata

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: INIZIA IL PENULTIMO TURNO

I risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 tornano a farci compagnia con le due partite di novembre: sono le giornate che concludono il percorso di quella che potremmo definire prima fase, visto che poi le seconde classificate dovranno affrontare quei playoff che, ricordiamo bene, erano costati all’Italia il pass l’ultima volta. Giovedì 11 novembre è dunque il primo giorno dedicato alla penultima giornata: saranno protagonisti i gruppi A, B, H e J con alcune partite che prenderanno il via alle ore 18:00 e altre che come da tradizione inizieranno alle ore 20:45.

Probabili formazioni Grecia Spagna/ Quote: Ansu Fati assente annunciato

Sarà molto interessante scoprire come andranno le cose, e quali nazionali eventualmente otterranno la qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Qatar o magari ai playoff; possiamo già notare che nei quattro gironi coinvolti oggi la situazione non è ancora del tutto definita, tanto che c’è una sola nazionale già aritmeticamente qualificata. Aspettando che per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 si giochi, proviamo a fare qualche analisi sui temi principali che emergeranno da giovedì 11 novembre.

Probabili formazioni Germania Liechtenstein/ Quote: il ballottaggio tra i pali

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LA SITUAZIONE

Studiando il quadro dei risultati delle qualificazioni Mondiali 2022, notiamo allora che soltanto la Germania ha già ottenuto il pass per la fase finale: i tedeschi hanno 21 punti e sono irraggiungibili per la Romania, che ora dovrà difendersi dagli assalti di Macedonia del Nord e Armenia che in ogni caso rappresenterebbero delle grandi sorprese, anche se naturalmente i balcanici li abbiamo già visti la scorsa estate agli Europei. Tutte le altre nazionali si devono ancora qualificare: anche Portogallo e Spagna che partono peraltro dal secondo posto nella classifica del loro girone, con la Roja che verosimilmente arriverà alla sfida decisiva contro la Svezia – in casa – dovendo operare il sorpasso, e dunque con l’obbligo di vincere. Molto bello anche il girone H, che pure si è ridotto a un testa a testa tra Russia e Croazia: la nazionale che non dovesse ottenere la qualificazione diretta è già sicura di disputare il playoff e dunque avrà questa sorta di paracadute, ovviamente però gli spareggi sono rischiosissimi e dunque si punta al primato in classifica per chiudere immediatamente il discorso e non doverci più pensare…

Probabili formazioni Irlanda Portogallo/ Quote, Nuno Mendes in grande crescita

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GRUPPO A

ore 18:00 Azerbaijan Lussemburgo

ore 20:45 Irlanda Portogallo

CLASSIFICA: Serbia 17, Portogallo 16, Lussemburgo 6, Irlanda 5, Azerbaijan 1

GRUPPO B

ore 18:00 Georgia Svezia

ore 20:45 Grecia Spagna

CLASSIFICA: Svezia 15, Spagna 13, Grecia 9, Georgia 4, Kosovo 4

GRUPPO H

ore 18:00 Russia Cipro

ore 20:45 Malta Croazia

ore 20:45 Slovacchia Slovenia

CLASSIFICA: Russia 19, Croazia 17, Slovacchia 10, Slovenia 10, Malta 5, Cipro 5

GRUPPO J

ore 18:00 Armenia Macedonia del Nord

ore 20:45 Romania Islanda

ore 20:45 Germania Liechtenstein

CLASSIFICA: Germania 21, Romania 13, Macedonia del Nord 12, Armenia 12, Islanda 8, Liechtenstein 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA