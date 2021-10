Risultati Qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live: ecco 7^ turno

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE: SI APRE LA SETTIMA GIORNATA

Spazio ai risultati delle qualificazioni ai mondiali del 2022 per il continente europeo: dopo lunga attesa, ecco che con oggi, venerdi 8 ottobre 2021 diamo di nuovo spazio alle nazionali e dunque alla competizione che mette in palio i pass per i mondiali del 2022 in Qatar. Vi è dunque grande impazienza per dare il via alla settima giornata del torneo: mentre diverse squadre come Italia, Spagna, Belgio e Francia sono in questi giorni impegnate nella Final four della Nations league, altre nazionali approfitteranno di questa occasione per poter avanzare proprio a scapito di qualche big del girone.

Dopo tutto ormai siamo agli sgoccioli della fase a gironi delle qualificazioni e ogni punto ora varrà doppio: di fatto dopo la finestra dell’8-9 ottobre saranno appena tre le giornate che mancano alla conclusione del torneo preparatorio. Da qui come è noto, solo i primi di ogni gruppo avranno già in tasca il pass per i Mondiali del Qatar, mentre le miglior seconde nazionali di ogni girone affronteranno gli spareggi il prossimo marzo. Siamo dunque alle fasi finali: serve la massima concentrazione.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE: LE SFIDE DI OGGI

Dato un generale contesto alle sfide per questo venerdi, tutto riservato ai risultati delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 per la Uefa, andiamo subito a vedere quali saranno nel dettaglio le sfide che ci faranno compagnia. Curiosamente su tutti i campi oggi è stato previsto il fischio d’inizio alle ore 20.45 e pure saranno 4 i gironi impegnati. Sarà dunque questa sera fischio d’inizio per il gruppo E e per le sfide Estonia-Bielorussia e Repubblica Ceca-Galles (con il Belgio capolista assente), come per il girone G, dove sempre per le ore 20.45 andranno in scena Gibilterra-Montenegro, Lettonia-Olanda e Turchia-Norvegia, con la squadra di Solbakken pronta al colpaccio per la vetta, dopo due successi di fila.

Sempre alle ore 20.45 ma per il gruppo H delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022 avranno inizio anche le sfide Malta-Slovenia, Cipro-Croazia e Russia-Slovacchia, mentre a chiusura del quadro ecco gli ultimi incontri del girone J. Qui alle ore 20.45 saranno riflettori puntati su Germania-Romania, con i tedeschi leader del gruppo con ben 15 punti messi da parte fin qui: alla stessa ora anche Islanda-Armenia con Mkhitaryan e compagni a caccia del riscatto e pure Liechtenstein-Macedonia del nord, dove la posta in palio è però bassa.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GIRONE E

Ore 20.45 Estonia-Bielorussia

Ore 20.45 Repubblica Ceca-Galles

CLASSIFICA: Belgio 16, Repubblica ceca 7, Galles 7, Bielorussia 3, Estonia 1

GIRONE G

Ore 20.45 Gibilterra-Montenegro

Ore 20.45 Lettonia-Olanda

Ore 20.45 Turchia-Norvegia

CLASSIFICA: Olanda 13, Norvegia 13, Turchia 11, Montenegro 8, Lettonia 5, Gibilterra 0

GIRONE H

Ore 20.45 Malta-Slovenia

Ore 20.45 Cipro-Croazia

Ore 20.45 Russia-Slovacchia

CLASSIFICA: Croazia 13, Russia 13, Slovacchia 9, Slovenia 7, Malta 4, Cipro 4

GIRONE J

Ore 20.45 Liechtenstein-Macedonia del nord

Ore 20.45 Islanda-Armenia

Ore 20.45 Germania-Romania

CLASSIFICA: Germania 15, Armenia 11, Romania 10, Macedonia del nord 9, Islanda 4, Liechtenstein 1

