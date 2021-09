Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live: gioca l’Italia

Anche oggi, mercoledì 8 settembre 2021, saranno grandi protagonisti i risultati delle qualificazioni mondiali, è infatti in programma la sesta giornata dei gironi di qualificazione della zona europea verso i Mondiali Qatar 2022 e torneranno dunque in campo i cinque gironi (B, C, E, I, J) che avevano giocato domenica la precedente giornata. Si completa dunque un tour de force con tre partite in sei giorni, ma d’altronde non ci sono alternative dal momento che il calendario internazionale è davvero intasato dopo i ritardi generati dalla pandemia di Coronavirus: già a marzo c’erano state tre partite di qualificazione in una sola finestra, mentre ad ottobre vivremo negli stessi giorni altre partite delle qualificazioni mondiali e le Final Four della Nations League tra Milano e Torino.

Tutto questo in un anno che in estate ha naturalmente celebrato la fase finale degli Europei, slittati dall’anno scorso e vinti dall’Italia di Roberto Mancini, che attendiamo in campo questa sera contro la Lituania in una partita da vincere a tutti i costi dopo i due pareggi incassati dagli Azzurri nelle scorse due giornate settembrine. Oggi dunque siamo già alla sesta giornata – su un totale di dieci – e i risultati delle qualificazioni mondiali inizieranno di conseguenza a definire classifiche sempre più significative.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, possiamo andare adesso a scoprire quali saranno le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati delle qualificazioni mondiali nella zona europea. Nel girone B avremo alle ore 20.45 Grecia Svezia e Kosovo Spagna, dunque favori del pronostico per le due squadre in trasferta che guidano la classifica. Il girone C è quello che ci interessa più da vicino: anche qui fischi d’inizio alle ore 20.45 per Irlanda del Nord Svizzera e Italia Lituania, un turno che potrebbe essere favorevole per allungare il vantaggio nei confronti della Svizzera nostra prima inseguitrice. Nel girone E avremo alle ore 20.45 Bielorussia Belgio e Galles Estonia, con i Diavoli Rossi che sembrano già molto vicini al traguardo della qualificazione per la fase finale in Qatar.

Avremo poi impegnati anche due gruppi da sei squadre, nei quali di conseguenza avremo tre partite ciascuno: nel girone I triplice appuntamento alle ore 20.45 con Albania San Marino, Polonia Inghilterra e Ungheria Andorra, per gli inglesi potrebbe essere l’ostacolo più duro sulla strada verso i Mondiali; il girone J invece inizierà già alle ore 18.00 con Armenia Liechtenstein, poi alle ore 20.45 avremo Islanda Germania e Macedonia del Nord Romania, i tedeschi devono difendere un primato non così granitico a causa della sconfitta contro la Macedonia a marzo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 E CLASSIFICHE

GIRONE B

Ore 20.45

Grecia Svezia

Kosovo Spagna

Classifica: Spagna 10, Svezia 9, Kosovo 4, Grecia 3, Georgia 1

GIRONE C

Ore 20.45

Irlanda del Nord Svizzera

Italia Lituania

Classifica: Italia 11, Svizzera 7, Bulgaria 5, Irlanda del Nord 4, Lituania 0

GIRONE E

Ore 20.45

Bielorussia Belgio

Galles Estonia

Classifica: Belgio 13, Repubblica Ceca 7, Galles 6, Bielorussia 3, Estonia 0

GIRONE I

Ore 20.45

Albania San Marino

Polonia Inghilterra

Ungheria Andorra

Classifica: Inghilterra 15, Polonia 10, Albania 9, Ungheria 7, Andorra 3, San Marino 0

GIRONE J

Ore 18.00

Armenia Liechtenstein

Ore 20.45

Islanda Germania

Macedonia del Nord Romania

Classifica: Germania 12, Armenia 10, Romania 9, Macedonia del Nord 8, Islanda 4, Liechtenstein 0



