Risultati Qualificazioni mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live gironi D, E, G

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: IN CAMPO FRANCIA E BELGIO!

Sono riflettori puntati sui risultati delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 anche oggi, sabato 13 novembre 2021: siamo ormai a conclusione della penultima giornata per la fase a gironi del torneo continentale e già oggi sono attesi verdetti scottanti in vista del prossimo impegno mondiale in Qatar. Ormai sono davvero pochi i punti rimasti in palio e con un solo turno ancora da disputare, di fatto per molti gironi la situazione ci appare ben chiara: pure le situazioni “grigie” in alcune classifiche non mancano e in tal senso vale la pena ricordare che solo le prime nazionali in lista accederanno direttamente ai Mondiali del Qatar.

Le seconde classificate di ogni girone invece prenderanno parte ai prossimi playoff, questi già messi in calendario per la fine del mese di novembre. Nonostante questa seconda chance, pure sarà fondamentale per molti chiudere al più presto la qualificazione, per evitare brutte sorprese nel finale. Staremo a vedere dunque chi già oggi potrebbe strappare il biglietto per il Qatar: di sicuro ci attende un sabato riservato ai risultati delle Qualificazioni ai mondiali 2022 emozionante.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE: LE SFIDE IN PROGRAMMA OGGI

Pur impazienti di dare il via al questo sabato riservato ai risultati delle qualificazioni ai mondiali, pure tocca ora vedere nel dettaglio quali saranno i gironi e i match che ci faranno compagnia oggi. Calendario alla mano vediamo che saranno appena tre gruppi a farci compagnia e dunque il D, E e G e pure il primo fischio d’inizio sarà già nel primo pomeriggio. Da programma alle ore 15.00 si accenderà al sfida tra Bosnia Erzegovina e Finlandia, per il gruppo D, match che pure vede i nordici ancora virtualmente in lizza per un pass iridato, specie dopo il successo strappato al Kazakistan nell’ultimo turno.

Solo alle ore 18.00 sarà invece spazio per gli incontri Norvegia-Lettonia e Turchia-Gilbiterra, mentre alle ore 20.45, daremo il via alla sfida tra Francia e Kazakistan, match che potrebbe consentire a Deschamps di strappare in anticipo il pass per la prossima edizione dei mondiali. Sempre alle ore 20.45 pure sarà fischio d’inizio per gli incontro del gruppo E Bielorussia e Belgio-Estonia, con i Diavoli rossi di ritorno dalla delusione della Nations league e pronti a mettere in cassaforte il biglietto per il Qatar. A chiusura di questo sabato riservato ai risultati delle qualificazioni ai Mondiali l’incontro delle ore 20.45 tra Montenegro e Olanda, match dove la squadra oranje è netta favorita, visto anche il 4-0 inferto nel turno di andata ancora a settembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GIRONE D

Ore 15.00 Bosnia Erzegovina-Finlandia

Ore 20.45 Francia-Kazakistan

CLASSIFICA: Francia 12, Ucraina 9, Finlandia 8, Bosnia Erzegovina 7, Kazakistan 3

GIRONE E

Ore 20.45 Galles-Bielorussia

Ore 20.45 Belgio-Estonia

CLASSIFICA: Belgio 16, Rep Ceca 11, Galles 11, Estonia 4, Bielorussia 3

GIRONE G

Ore 18.00 Norvegia-Lettonia

Ore 18.00 Turchia-Gibilterra

Ore 20.45 Montenegro-Olanda

CLASSIFICA: Olanda 19, Norvegia 17, Turchia 17, Montenegro 11, Lettonia 5, Gibilterra 0



