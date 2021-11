Risultati Qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live: ultima chance!

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE: SI APRE L’ULTIMO TURNO

Sono riflettori puntati anche oggi domenica 14 novembre 2021, sui risultati delle qualificazioni ai mondiali del 2022. Con oggi infatti si apre ufficialmente l’ultimo turno per il torneo europeo e dunque saranno messi in palio questa sera gli ultimi tre punti che varranno un pass per la manifestazione del Qatar nel 2022.

La tensione è dunque altissima: al momento solo poche nazionali sono già sicure della propria qualificazione e molte selezioni invece si giocano il primo posto nella classifica del proprio girone, come il secondo, che vale invece l’accesso alla prossima fase dei play off (dove verranno messi ancora in palio alcuni biglietti per il Qatar.

Siamo dunque nella fase decisiva e davvero non possiamo perderci nemmeno un’istante di questa domenica riservata ai risultati delle Qualificazioni ai Mondiali 222: soprattutto tenuto conto anche delle nazionali impegnate oggi, dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, fino alla Spagna di Luis Enrique, passando per la Svezia di Ibrahimovic e la Germania, che pure è già qualificata.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Impazienti di dare il via al questa domenica riservata ai risultati delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, pure dobbiamo ora andare a controllare da vicino quali sono gli incontri che ci faranno compagnia oggi. Calendario alla mano ecco che si comincerà oggi molto presto: già alle ore 15.00 saranno riflettori puntati sul girone H con la sfida la vertice tra Russia e Croazia, e pure alla stessa ora cominceranno Malta-Slovacchia e Slovenia-Cipro (sempre per il medesimo gruppo). Solo alle ore 18.00 invece ecco protagonista il girone J, con la Germania, sicura della qualificazione, ospite dell’Armenia: alla medesima ora saranno fischi di inizio anche per Liechtenstein-Romania e Macedonia del nord-Islanda, con i macedoni che sognano il secondo posto, specie dopo l’ottimo successo occorso solo due giorni fa con gli armeni.

Da programma invece alle ore 20.45 per il girone B si accende la partita, bollente, tra Grecia e Kosovo: alla stessa ora riflettori puntati sulla sfida al vertice tra Spagna e Svezia, match che vale di fatto la qualificazione alla manifestazione qatariota (visto che vi è un solo punto di distacco tra le due squadre oggi). Il quadro dei risultati delle qualificazioni ai mondiali del 2022 si chiuderà poi sempre alle ore 20.45 con le ultime sfide del girone A: ancora una sfida al vertice tra Portogallo e Serbia, a pari merito in prima posizione (specie dopo il pari dei lusitani con gli irlandesi) e pure l’incontro Lussemburgo-Irlanda.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GRUPPO A

Ore 20.45 Portogallo-Serbia

Ore 20.45Lussemburgo-Irlanda

CLASSIFICA: Serbia 17, Portogallo 17, Lussemburgo 9, Irlanda 6, Azerbaijan 1

GRUPPO B

Ore 20.45 Grecia-Kosovo

Ore 20.45 Spagna-Svezia

CLASSIFICA: Spagna 16, Svezia 15, Grecia 9, Georgia 7, Kosovo 4

GRUPPO H

Ore 15,00 Croazia-Russia

Ore 15,00 Malta-Slovacchia

Ore 15,00 Slovenia-Cipro

CLASSIFICA: Russia 22, Croazia 20, Slovacchia 11, Slovenia 11, Malta 5, Cipro 5

GRUPPO J

Ore 18,00 Armenia-Germania

Ore 18,00 Liechtenstein-Romania

Ore 18,00 Macedonia del nord-Islanda

CLASSIFICA: Germania 24, Macedonia del Nord 15, Romania 14, Armenia 12, Islanda 9, Liechtenstein 1

