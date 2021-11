Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol, oggi 15 novembre

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: L’ITALIA TREMA!

Oggi lunedì 15 novembre 2021 è un giorno decisivo per l’Italia (e non solo) e di conseguenza ci sarà massima attenzione per i risultati delle qualificazioni mondiali 2022 nella decima e ultima giornata dei gironi C (il nostro), F e I, perché stasera sapremo se gli Azzurri di Roberto Mancini otterranno immediatamente la qualificazione per i Mondiali Qatar 2022 oppure se l’Italia dovrà passare dagli spareggi, con tutti i rischi che ben conosciamo da quattro anni fa.

ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI 2022 SE/ Risultati utili: il precedente di 4 anni fa

Logicamente dunque la nostra attenzione per quanto riguarda i risultati qualificazioni mondiali 2022 si concentrerà per intero su quanto succederà a Belfast, dove alle ore 20.45 si giocherà Irlanda del Nord Italia, ma naturalmente anche sullo stadio di Lucerna, dove in contemporanea avrà luogo Svizzera Bulgaria, altro match da seguire con la massima attenzione perché naturalmente dal risultato degli elvetici dipenderà ciò che servirà all’Italia per andare in Qatar subito, dopo che il pareggio di venerdì scorso ha lasciato le due Nazionali a pari punti in vetta al girone C.

Probabili formazioni Svizzera Bulgaria/ Quote, pochi dubbi per Yakin a Lucerna

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: TUTTE LE PARTITE

Naturalmente però stasera non ci sarà solo il girone C a caratterizzare il quadro dei risultati qualificazioni mondiali 2022, perché ci saranno altri due gruppi interessati, con un totale di altre sei partite tutte con inizio alle ore 20.45, quando nel girone F si giocheranno Israele Far Oer, Scozia Danimarca e Austria Moldavia, anche se sappiamo che da questo girone sono già arrivati tutti i verdetti, con la Danimarca prima e qualificata per i Mondiali e la Scozia seconda, che andrà dunque agli spareggi playoff.

Nel girone I invece le prime due sono Inghilterra e Polonia, a volere essere pignoli non è ancora matematicamente certo che sia prima l’Inghilterra che però dopo la vittoria di venerdì contro l’Albania è attesa da una partita che dovrebbe essere una pura formalità per ratificare il primato, dal momento che ci sarà San Marino Inghilterra. Le altre due partite saranno Albania Andorra e soprattutto Polonia Ungheria, ma ai polacchi servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare la situazione.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Serbia e Spagna in Qatar!

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE

GIRONE C

Ore 20.45

Irlanda del Nord Italia

Svizzera Bulgaria

CLASSIFICA: Italia (+11), Svizzera (+9) 15; Irlanda del Nord, Bulgaria 8; Lituania 3.

GIRONE F

Ore 20.45

Austria Moldavia

Israele Far Oer

Scozia Danimarca

CLASSIFICA: Danimarca 27; Scozia 20; Israele, Austria 13; Far Oer 4; Moldavia 1.

GIRONE I

Ore 20.45

Albania Andorra

Polonia Ungheria

San Marino Inghilterra

CLASSIFICA: Inghilterra 23; Polonia 20; Albania 15; Ungheria 14; Andorra 6; San Marino 0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA