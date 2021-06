Risultati Qualificazioni Mondiali 2022 Sudamerica/ Live score dei match del 7^ turno

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 SUDAMERICA: IN CAMPO PER IL 7^ TURNO

Spazio nella notte del 3-4 giugno 2021 ai risultati delle qualificazioni ai mondali 2021 per il Sudamerica. Con oggi infatti daremo il via, solo in tarda serata (almeno secondo il fuso orario italiano), al settimo turno per le qualificazioni alla rassegna mondiale e dunque vi è grande attesa per le big del calcio sudamericano: che pure negli ultimi mesi hanno vissuto qualche battuta di arresto nel loro cammino verso il Qatar 2022.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI DONNE 2023/ Italia contro Svizzera e Romania!

Complice la pandemia, che in quelle zone del mondo è ancora in fase critica, diverse volte le partite messe in calendario sono state spostate: gli incontri di questo turno pure in teoria sarebbero dovute venir disputati ancora alla fine di marzo. Ma ora finalmente il grande spettacolo del calcio sudamericano dovrebbe tornare di scena, come pure i suoi big, tra cui non mancano ancora gran volti del calcio italiano ed europeo, da Sergio Aguero, ultimo acquisto del Barcellona fino a Messi, Lautaro e Neymar.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Italia ok!

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LE SFIDE

Impazienti di fare le ore piccole e dunque seguire i risultati delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per il Sudamerica, tocca ora andare e vedere da vicino e nel dettaglio il programma degli incontri, facendo ovviamente gran attenzione al fuso orario con l’Italia. Primo incontro a farci compagnia sarà già questa sera alle ore 22.00 tra Bolivia e Venezuela, attesa a La Paz.

Di fila alle ore 00.00 saremo a Montevideo per l’incontro tra Uruguay e Paraguay, mentre solo alle ore 2.00 del 4 giugno assisteremo alla partita di cartello tra Argentina e Cile, sfida che pure non vedrà protagonista Arturo Vidal, ricoverato per covid 19. Ultima sfida del turno alle ore 4.00 del mattino italiano tra Peru e Colombia prevista a Lima. Da segnalare che a completamento del quarto dei risultati delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per il Sudamerica ci sarà l’incontro tra tra Brasile e Ecuador, in programma per le ore 2.30 del mattino del 5 giugno, secondo il fuso orario italiano.

Diretta/ Germania Macedonia del Nord (risultato finale 1-2): Elmas firma l'impresa!

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 SUDAMERICA

Giovedi 3 giugno

Ore 22:00 Bolivia- Venezuela

Venerdi 4 giugno

Ore 00:00 Uruguay- Paraguay

Ore 02:00 Argentina- Cile

Ore 04:00 Perù-Colombia



© RIPRODUZIONE RISERVATA