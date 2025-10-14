Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano martedì 14 ottobre, c'è Italia Israele.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: SI VA IN CAMPO!

I risultati qualificazioni Mondiali 2026 ci fanno compagnia tra qualche minuto, perché alle ore 18:00 si gioca Estonia Moldavia: derby tra due nazionali che ormai sono tagliate fuori nel girone I che è quello dell’Italia, hanno rispettivamente 3 e 0 punti e dunque si tratta di una partita che conta poco o nulla nell’economia delle qualificazioni, ma è l’unica del giorno con questo scenario perché in serata ogni singolo match potrebbe portare una novità sostanziale nelle classifiche. Abbiamo detto dell’Armenia che potrebbe operare il sorpasso ai danni della Serbia e prendersi il secondo posto nel girone K, e sarebbe una grande sorpresa.

L’Armenia in questo caso ringrazierebbe l’Albania che è andata a vincere appunto in Serbia; nei gironi E e F invece il fatto che si giochi a quattro nazionali rende ancora più complicato lo scenario, sulla carta Spagna e Turchia dovrebbero arrivare alla sosta di novembre con la questione del primo posto ancora in bilico mentre il Portogallo ha il match point sulla racchetta, la vittoria contro l’Ungheria gli consegnerebbe la qualificazione anticipata. Vedremo allora cosa ci diranno i campi, finalmente è il momento di assistere alle partite dei risultati qualificazioni Mondiali 2026 che prendono il via! (agg. di Claudio Franceschini)

IL GIORNO DELLA VERITÀ!

I risultati qualificazioni Mondiali 2026 ci consegnano oggi il giorno della verità? In qualche modo sì: siamo arrivati a martedì 14 ottobre e abbiamo la conclusione di questo doppio turno mensile, alle ore 20:45 sono in programma sette delle otto partite del giorno e tra queste spicca naturalmente Italia Israele.

Sabato gli azzurri hanno fatto il loro dovere vincendo in Estonia, ma ancora non basta: la Norvegia infatti non ha sbagliato travolgendo proprio Israele, dunque conserva il suo vantaggio che, poiché il primo criterio in caso di arrivo a pari punti in classifica è la differenza reti nel girone, la fa rimanere in una botte di ferro.

Stasera appunto scopriremo se gli azzurri arriveranno alle ultime due giornate del girone I con una possibilità in più, sperando in un passo falso degli scandinavi, o se già dovranno accontentarsi del playoff: la partita contro Israele è abbordabile sulla carta, ma all’andata abbiamo penato tantissimo.

Per il resto, abbiamo altri tre gironi che ci faranno compagnia, tra classifiche che appaiono definite e altre invece che si devono ancora sviluppare del tutto: tra poco scopriremo cosa succederà sui campi, per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 possiamo allora fare qualche ulteriore analisi circa lo scenario attuale.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: LE ALTRE BIG

Ecco allora che pe questo martedì sera dedicato ai risultati qualificazioni Mondiali 2026 ci sono altre tre big che scendono in campo: per l’Inghilterra che va in Lettonia sembra davvero tutto apparecchiato per il pass, nel turno precedente i tre leoni hanno riposato (dominando un’amichevole contro il Galles) e questa sera possono volare a +6 sull’Albania che non gioca, quest’ultima nazionale ha anche vinto una partita fondamentale in Serbia e ora i balcanici, se vogliono almeno i playoff, devono fare risultato pieno ad Andorra sapendo comunque che ancora una volta potrebbero rimanere esclusi dalla competizione.

Il Portogallo, dopo lo spavento di sabato sera e che deve dire grazie a Ruben Neves, è in casa contro l’Ungheria: volerebbe a +8 rendendosi irraggiungibile, ma qui la notizia è che l’Armenia, con una vittoria sul campo della deludente Irlanda, avrebbe incredibilmente il playoff a portata di mano. Infine la Spagna, in un girone E tutto da definire: la Turchia non molla e può tagliare fuori la Georgia, anche se la Roja almeno questa sera, nei risultati qualificazioni Mondiali 2026, ha un compito assolutamente agevole contro una Bulgaria che ha ancora zero punti, e l’altra sera ha incassato sei gol in casa dalla Turchia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: I MATCH DEL GIORNO

GIRONE E

Ore 20:45 Spagna Bulgaria

Ore 20:45 Turchia Georgia

CLASSIFICA: Spagna 9, Turchia 6, Georgia 3, Bulgaria 0

GIRONE F

Ore 20:45 Irlanda Armenia

Ore 20:45 Portogallo Ungheria

CLASSIFICA: Portogallo 9, Ungheria 4, Armenia 3, Irlanda 1

GIRONE I

Ore 18:00 Estonia Moldavia

Ore 20:45 Italia Israele

CLASSIFICA: Norvegia 18, Italia 12, Israele 9, Estonia 3, Moldavia 0

GIRONE K

Ore 20:45 Andorra Serbia

Ore 20:45 Lettonia Inghilterra

CLASSIFICA: Inghilterra 15, Albania 11, Serbia 7, Lettonia 5, Andorra 1