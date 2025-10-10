Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite in programma oggi, venerdì 10 ottobre 2025

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026, CLASSIFICHE: SI GIOCA IN KAZAKISTAN

Sette partite su otto di oggi saranno alle ore 20.45, ma ci sarà un inevitabile prologo per ragioni geografiche (leggi fuso orario) che porterà ad aprire il venerdì in compagnia dei risultati qualificazioni Mondiali 2026 già alle ore 16.00 del pomeriggio italiano. Stiamo parlando di Kazakistan Liechtenstein per il girone J, partita particolare sotto molti punti di vista: due Stati lontanissimi fra loro e completamente diversi per dimensioni e storia, accomunati di fatto solo dal non essere potenze del calcio.

DIRETTA/ Italia Scozia Under 19 (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (oggi 10 ottobre 2025)

Il Liechtenstein finora ha perso cinque partite su cinque, il Kazakistan invece ha vinto solamente all’andata e adesso è ovviamente grande favorito per il bis, anche se è praticamente impossibile che possa ambire a più del penultimo posto della classifica di un gruppo nel quale proprio Kazakistan e Liechtenstein sono le ultime due forze. Adesso però spazio alla prima partita del giorno, via ai risultati qualificazioni Mondiali 2026! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Italia Scozia U19/ Chi gioca per Bollini? (amichevole, 10 ottobre 2025)

PER LA SETTIMA GIORNATA

Oggi, venerdì 10 ottobre 2025, è il giorno in cui vedremo altre partite per la settima giornata dei risultati qualificazioni Mondiali 2026, anche se nel cammino della zona europea naturalmente sappiamo che ogni girone ha situazioni differenti, perché ci sono gruppi da quattro e da cinque squadre. La costante è che manca sempre meno al traguardo e quindi la posta in palio si fa sempre più alta.

Le classifiche dei gironi iniziano quindi ad essere significative, anche se nei gironi da quattro non siamo ancora nemmeno a metà mentre in quelli da cinque bisogna tenere presenti i vari turni di riposo e quindi il numero delle partite finora effettivamente disputate a ciascuna squadra del girone.

Probabili formazioni Italia Svezia U21/ Quali titolari per Baldini? (qualificazioni europee, 10 ottobre 2025)

Preambolo forse un po’ lungo, ma necessario perché negli altri continenti sono già moltissime le squadre matematicamente qualificate (in Sudamerica ad esempio è già terminato il girone unico) e anche in Europa ovviamente la situazione si fa sempre più intrigante e ci chiama seguire con la massima attenzione tutto quanto accadrà oggi.

Possiamo allora notare innanzitutto che per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 scenderanno in campo ben quattro gruppi e avremo quindi un totale di otto partite, con due big che attireranno in maniera particolare la nostra attenzione, cioè Francia e Germania, in realtà nettamente favorite in una giornata sulla carta per loro agevole.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026, CLASSIFICHE: FRANCIA E GERMANIA OGGI

Questo risultata di facile comprensione se si pensa che per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 avremo stasera Francia Azerbaigian e Germania Lussemburgo, francamente ogni epilogo diverso da una doppia vittoria casalinga delle due big sarebbe clamoroso. Non può sbagliare la Germania, che ha già perso in Slovacchia e quindi ovviamente non può permettersi altri passi falsi, che in un girone da quattro squadre potrebbero essere non più recuperabili per il primo posto. La Francia invece finora ne ha vinte due su due e vuole naturalmente continuare a marciare al comando del girone D.

In campo avremo anche il girone B, nel quale al momento è capolista solitaria a punteggio pieno la Svizzera, che quindi potrebbe essere una delle grandi protagoniste dei risultati qualificazioni Mondiali 2026, con destinazione finale il Nord America nella prossima estate. Infine ecco anche il girone J, nel quale Belgio Macedonia del Nord potrebbe essere fondamentale, perché i belgi sono secondi con un punto di ritardo dagli slavi ma anche una partita giocata in meno, il sorpasso varrebbe doppio verso il torneo iridato.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026

GIRONE A

Ore 20.45

Germania Lussemburgo

Irlanda del Nord Slovacchia

GIRONE B

Ore 20.45

Kosovo Slovenia

Svezia Svizzera

GIRONE D

Ore 20.45

Francia Azerbaigian

Islanda Ucraina

GIRONE J

Ore 16.00

Kazakistan Liechtenstein

Ore 20.45

Belgio Macedonia del Nord

CLICCA PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI