Oggi, domenica 12 ottobre 2025, per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 si aprirà l’ottava giornata della zona europea, è il terzultimo turno (i successivi saranno naturalmente nella finestra di novembre) e allora la posta in palio diventa sempre più alta e l’attenzione è massima sulle classifiche dei gironi.

Potremmo osservare che oggi non giocherà nessuna delle tradizionali big del calcio europeo, come potremmo considerare le cinque Nazionali che nel corso della storia hanno vinto almeno un Mondiale, eppure ci sarà molta nobiltà, garantita ad esempio dalla tre volte finalista Olanda oppure dalla Croazia, con una finale e una semifinale nelle ultime due edizioni.

Una curiosità da sottolineare ai fini pratici è che oggi per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 scenderanno in campo quattro gruppi che non avranno partite in contemporanea, perché sulle tre fasce orarie dalle ore 15.00 fino a sera non capiterà mai che due partite dello stesso girone si giochino alla stessa ora, chissà se per qualcuno potrà essere un vantaggio.

Abbiamo citato Olanda e Croazia, entrambe finora hanno fatto molto bene ma con gironi così brevi basta poco per cambiare le sorti dell’intero cammino e allora sarà bene che nessuno si distragga oggi, sebbene Olanda Finlandia e ancora di più Croazia Gibilterra saranno due partite che vedranno entrambe grandi favorite le formazioni di casa.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026, CLASSIFICHE: IL BIG-MATCH

Abbiamo visto che due big avranno partite potenzialmente “facili” oggi per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, ecco allora che in copertina potremmo mettere Danimarca Grecia. Ci sono motivazioni anche storiche per questa defezioni, fra due Nazionali che hanno firmato imprese clamorose nella storia, sebbene agli Europei. La Danimarca vinse nel 1992 un’edizione alla quale non avrebbe dovuto nemmeno partecipare, perché fu ammessa tramite ripescaggio a causa della fine politica della Jugoslavia e poi fece un capolavoro, fino al successo nella finale contro la Germania.

La Grecia invece si impose nel 2004, battendo lungo la strada anche la Francia e soprattutto battendo per due volte il Portogallo padrone di casa, curiosamente nella partita inaugurale e poi nella finale che mise di fronte per il titolo le due formazioni che si erano affrontate in apertura. La storia è quindi decisamente affascinante, ma stasera prenderanno il sopravvento le esigenze pratiche, perché a Copenaghen ci attende un match fondamentale per il girone C dei risultati qualificazioni Mondiali 2026.

GIRONE C

Ore 18.00

Scozia Bielorussia

Ore 20.45

Danimarca Grecia

GIRONE G

Ore 18.00

Olanda Finlandia

Ore 20.45

Lituania Polonia

GIRONE H

Ore 15.00

San Marino Cipro

Ore 20.45

Romania Austria

GIRONE L

Ore 18.00

Far Oer Repubblica Ceca

Ore 20.45

Croazia Gibilterra

