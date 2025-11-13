Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 13 novembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: IL GIORNO DELLA VERITÀ!

È la notte della verità: i risultati qualificazioni Mondiali 2026 aprono il penultimo turno di questo percorso, giovedì 13 novembre saremo in campo con i primi quattro gironi impegnati – si parte alle ore 18:00 – ed è la sera di Moldavia Italia, che si giocherà quando Norvegia Estonia avrà già avuto il triplice fischio finale.

Il quadro lo conosciamo fin troppo bene: per arrivare alla sfida diretta con una possibilità, l’Italia deve vincere e sperare che la Norvegia, per la prima volta in questi risultati qualificazioni Mondiali 2026, incappi in una serata storta mancando il successo contro l’Estonia, solo in questo modo batterli domenica significherebbe qualificazione diretta.

In caso contrario sarà playoff, e ci siamo quasi rassegnati: Gennaro Gattuso è riuscito a vincere sempre, ma potrebbe non bastare perché la differenza reti generale nel girone I ci condanna pesantemente ed è questo il primo criterio in caso di arrivo a pari punti, dunque bisogna appunto confidare nell’Estonia ma sarebbe un mezzo miracolo.

Diciamo allora che viviamo i risultati qualificazioni Mondiali 2026 in maniera particolare, anche perché il fatto di giocare dopo la Norvegia potrebbe andare a creare un match di basso profilo in Moldavia; pensando solo a noi stessi comunque faremo la cosa migliore, poi tireremo le somme sperando che possa servire a tenerci in corsa.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: VERSO I VERDETTI

Con i risultati qualificazioni Mondiali 2026 ci stiamo lanciando verso gli ultimi verdetti: nel girone K l’Inghilterra, a punteggio pieno in classifica, ha già ottenuto il pass per la fase finale di Coppa del Mondo, ad un passo il Portogallo cui basterebbe vincere in Irlanda (ma anche il pareggio potrebbe essere utile, anche se l’Ungheria in Armenia può rimettere in discussione lo scenario della differenza reti). Molto vicina anche la Francia, che ha la sfida diretta contro l’Ucraina: pareggiando resterebbe a +3 con una differenza reti di +6 contro il +1 avversario, quindi possiamo dire che a Didier Deschamps manchi un punto.

Abbiamo allora presentato un quadro senza troppe sorprese; certamente il fatto che la Norvegia abbia sempre vinto è una delusione per l’Italia, ma purtroppo sapevamo di essere in un girone nel quale la partita di Oslo avrebbe potuto fare la differenza, poi bisogna anche aggiungere che gli scandinavi sono stati bravi a trovare le goleade (mancate a noi) con le quali scavare un abisso tra le due nazionali, adesso dunque dobbiamo solo fare il nostro dovere e sperare nell’Estonia, una nazionale che in sette partite disputate nelle qualificazioni Mondiali 2026 ha incassato 17 gol centrando appena 4 punti.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE D

Ore 18:00 Azerbaijan Islanda

Ore 20:45 Francia Ucraina

CLASSIFICA: Francia 10, Ucraina 7, Islanda 4, Azerbaijan 1

GIRONE F

Ore 18:00 Armenia Ungheria

Ore 20:45 Irlanda Portogallo

CLASSIFICA: Portogallo 10, Ungheria 5, Irlanda 4, Armenia 3

GIRONE I

Ore 18:00 Norvegia Estonia

Ore 20:45 Moldavia Italia

CLASSIFICA: Norvegia 18, Italia 15, Israele 9, Estonia 4, Moldavia 1

GIRONE K

Ore 20:45 Andorra Albania

Ore 20:45 Inghilterra Serbia

CLASSIFICA: Inghilterra 18, Albania 11, Serbia 10, Lettonia 5, Andorra 1