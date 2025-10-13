Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite di oggi, lunedì 13 ottobre 2025

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026, CLASSIFICHE: ANCORA L’OTTAVA GIORNATA

Oggi, lunedì 13 ottobre 2025, in un giorno lavorativo la differenza netta per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 rispetto al weekend da poco terminato è che tutte le partite in programma saranno disputate alle ore 20.45 per favorire la visione da parte di tifosi e appassionati, anche perché non ci saranno particolari esigenze di fuso orario con le nazioni più a Est.

Data questa informazione pratica che è comunque naturalmente molto utile, possiamo ribadire che, come già per le partite di ieri, siamo nel corso dell’ottava giornata della zona europea, il terzultimo turno che potrebbe dire molto per le classifiche dei gironi, che sono evidentemente sempre più precise sui rapporti di forza.

Ne sa qualcosa ad esempio la Germania, che nella prima uscita di un girone con sole quattro squadre (che sono quindi solamente alla loro quarta giornata) ha perso contro la Slovacchia, rendendo tutto il resto del cammino una sorta di inseguimento ad handicap per raggiungere il primo posto, l’unico che varrà l’immediata qualificazione per i Mondiali 2026 in Nord America.

Ciò ha reso particolarmente intrigante il girone A per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, perché la big di riferimento non può permettersi altri errori. Da seguire allora con la massima attenzione questa sera avremo Irlanda del Nord Germania e Slovacchia Lussemburgo, prima dei verdetti che arriveranno con i due turni in programma a novembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026, CLASSIFICHE: LA FRANCIA E NON SOLO

Dopo avere citato la Germania, bisogna ricordare che ci sarà anche la Francia protagonista questa sera per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, in questo caso parliamo del girone D e sicuramente sarà un snodo importante per i Bleus la trasferta in programma con Islanda Francia, match che si annuncia fondamentale per le sorti di questo gruppo dallo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík, la capitale di un’Islanda che oggi si giocherà gran parte delle proprie chance per cercare di concretizzare un sogno clamoroso, anche se la prima volta a un Mondiale fu nel 2018.

Tra le altre partite in programma oggi nella zona europea dei risultati qualificazioni Mondiali 2026 – ne approfittiamo per ricordare che si sta giocando in questi giorni anche in Africa, Asia e Centro Nord America – potremmo citare Svezia Kosovo del girone B, non fosse altro perché per tanti immigrati sarà una sorta di derby, concetto d’altronde valido anche per la Svizzera nello stesso girone. Aspetto molto curioso, ma che adesso deve cedere il passo all’importanza della posta in palio nelle partite di stasera…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026

GIRONE A

Ore 20.45

Irlanda del Nord Germania

Slovacchia Lussemburgo

GIRONE B

Ore 20.45

Slovenia Svizzera

Svezia Kosovo

GIRONE D

Ore 20.45

Islanda Francia

Ucraina Azerbaigian

GIRONE J

Ore 20.45

Galles Belgio

Macedonia del Nord Kazakistan

